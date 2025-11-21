Zamora se consolida como atractivo destino para el visitante extranjero

Zamora afianza su posición como destino de referencia para el turismo internacional con un incremento del 11% de visitantes extranjeros durante el pasado mes de octubre respecto al mismo periodo del año 2024. Los últimos datos del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León destacan también el incremento de la estancia media en la provincia del viajero procedente de fuera de España. Datos que indican el cambio de perfil del visitante que tiene un mayor interés por descubrir Zamora, buscando experiencias más selectas y vinculadas al patrimonio, la cultura, la naturaleza y la gastronomía.

Mes de octubre positivo para la provincia, en este aspecto, en el que empieza a notarse la celebración de la XXVIII edición de Las Edades de Hombre que se inauguró el pasado 16 de octubre. Una muestra que está atrayendo a la capital a un viajero que busca propuestas culturales de alto nivel. Impacto de esta exposición de prestigio nacional e internacional que está logrando reforzar la visibilidad de Zamora.

En cuanto a la preferencia de alojamiento, los visitantes extranjeros que reservaron hoteles y hostales han crecido un 6,2% anual con una estancia media de 1,40 días. La presencia en albergues también se incrementa en un año, pasando de 478 a 623 visitantes extranjeros y de 478 a 623 pernoctaciones. Importante también la gran subida de alquileres de apartamentos turísticos realizadas por los visitantes internacionales que alcanzan los 843 frente a los 28 de octubre de 2024. Por último, en turismo rural, se da también un incremento del 14,8% de turistas extranjeros y del 32,2% de pernoctaciones.

La demanda de alojamientos rurales resiste la caída generalizada

El mayor interés del turista extranjero por la provincia de Zamora no es suficiente para frenar la caída general en cuanto al número de visitantes durante el pasado mes de octubre. En concreto, se registran un 9,19% menos de viajeros y un 20,19% menos de pernoctaciones respecto a septiembre.

El cambio de temperaturas y la ausencia de puentes comunes a nivel nacional le han pasado factura a la provincia en cuanto a su interés turístico. Bajada de pernoctaciones que duplica la de viajeros, lo que sugiere estancias más cortas, turistas de paso o el auge de otras opciones como el turismo de caravanas que no se registra en los datos del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León.

La tendencia más positiva se observa en el turismo rural que resiste mejor durante este periodo con una menor pérdida de viajeros que se contrarresta con un mayor número de turistas extranjeros.