Estas son las nuevas oposiciones de Educación para 2026 en Castilla y León

La Mesa Sectorial para la Oferta de Empleo Público, en la que se han reunido tanto representantes de la Junta de Castilla y León como de los sindicatos CSIF, ANPE, Stecyl, UGT y CC OO ha dado como resultado la propuesta de un nuevo proceso de oposiciones en Castilla y León para el próximo año, en la que se convocarán a los aspirantes a profesores de Secundaria.

Ante este anuncio de la administración regional, desde los sindicatos se exige, en primer lugar, que se dé “de manera inmediata” información sobre el número de plazas y las especialidades para estas nuevas oposiciones en 2026, así como coordinar a todas las comunidades autónomas para las próximas convocatorias de oposiciones docentes.

Todo esto lleva, además, a la necesidad “de una planificación e información plurianual de las próximas oposiciones” para una adecuada preparación de los aspirantes, al tiempo que los sindicatos piden una mejora de la compensación a los tribunales “evitando la repetición en su composición”, advierten.

Aumentar la plantilla para evitar atascos

También solicitan un refuerzo en las plantillas con personal de administración y servicios en la Consejería de Educación y en las direcciones provinciales “para una adecuada preparación y desarrollo del proceso de oposición”, justifican.

La Mesa Sectorial ha aprobado la oferta de empleo público para 2025, es decir, las plazas que deben convocarse en un plazo máximo de tres años y que se generan tras las jubilaciones y bajas en el sistema.

Siguiendo la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se ha establecido un 120%, por lo que se ha aprobado una oferta con 320 plazas en el cuerpo de Maestros, 818 en la de Secundaria y otros cuerpos y mil plazas en cátedras.

Las 818 plazas mencionadas saldrían de las 487 de oferta de empleo público y las 321 desiertas de las oposiciones de este 2025.

Un número "histórico" en cátedras

Desde el sindicato CSIF valoran que la Consejería de Educación de Castilla y León haya convocado un número “importante de cátedras” para la promoción del cuerpo de Secundaria, calificando el anuncio de “histórico” y “muy positivo”.

CSIF viene reivindicando, desde hace años, que se planifiquen oposiciones al cuerpo de Catedráticos para llegar, por lo menos, al 30% que han establecido las sucesivas leyes educativas. En paralelo, ha reclamado que el proceso sea “trasparente, con una baremación justa en la que todos los docentes puedan participar en igualdad de condiciones”.

Al contrario que otras organizaciones sindicales que se oponen a la convocatoria de cátedras en Castilla y León, por considerarlo un cuerpo “elitista”, CSIF ha revindicado el derecho del profesorado “de nuestra comunidad al acceso del cuerpo de Catedráticos, ya que supone fomentar la calidad de nuestro sistema educativo y el reconocimiento a la excelencia de nuestros docentes. Además, este cuerpo existe por ley y la no convocatoria del acceso supone un agravio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas que sí están convocando y fomentando esas plazas”, justifica.