Siguen las obras de renovación de red de agua, la próxima semana, en este barrio de Zamora

El próximo lunes 24 de noviembre, en continuación de las obras comprendidas dentro del proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en los barrios de La Candelaria, San Frontis y San Isidro, se iniciarán los trabajos en la calle Fermoselle, en el tramo comprendido entre la glorieta de la carretera CL-527 y la plaza de La Cruz, dentro del barrio de San Frontis.

Debido a que la renovación de la red de abastecimiento se hace principalmente por la zona de las vías de servicio existentes, no se prevé la afección al tráfico de la calzada central de la calle Fermoselle, salvo para realizar las necesarias conexiones con la red general de abastecimiento existente en la plaza de la Cruz y en la zona superior de calle Fermoselle en sentido hacia la glorieta de la carretera CL-527.

Cortes según avancen las obras

Sin embargo, debido a la necesidad de ocupación de calzada, las dimensiones de la vía y para ejecutar las obras en condiciones de seguridad, tanto para los operarios como para el tráfico rodado y peatonal externo a la obra, es necesario proceder a cortar el tráfico y eliminar el aparcamiento por tramos en las vías de servicio de la calle Fermoselle en función del avance de las obras.

No obstante, durante la ejecución de las mismas, y salvo en momentos puntuales en los que no sea posible, se permitirá el acceso de residentes a garajes existentes.

Incidencias convenientemente señalizadas

Estas incidencias en el tráfico quedarán convenientemente señalizadas por parte de la empresa adjudicataria de las obras.

El tránsito peatonal, a través del tramo afectado, no se verá afectado, ya que, si existiera alguna afección a las aceras, se habilitarán itinerarios peatonales compatibles con la ejecución de las obras.