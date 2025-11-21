Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa al completo de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical en Zamora

Conciertos gratuitos los días 28 y 29 de noviembre

Benito Kamelas en concierto.

Benito Kamelas en concierto. / E. P.

Vanessa Remesal

La V Edición de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical regresa a Zamora. Desde el próximo 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre, Zamora se convertirá en el epicentro de un evento que reunirá a las personalidades más destacadas de la industria musical y de la organización de grandes festivales.

La agenda de la Feria se abrirá el viernes 28 de noviembre con el festival Maldito Rock que dará comienzo el viernes a las 19:00 horas que incluye bandas como Benito Kamelas, Catalina Grande piñón Pequeño, Aphonnic, Zurrapa o La línea roja. El sábado 29 llega a la ciudad el tributo Queen is back de Dan’s Revival, a partir de las 21:00 horas en Ifeza. Todas las actuaciones del programa son gratuitas.

FHLIM – Feria Hispano Lusa de la Industria Musical

🎶 Del 28 de noviembre al 7 de diciembre – Zamora

Viernes 28 de noviembre

Festival Maldito Rock — Lugar: IFEZA — Hora: 19.00

  • Benito Kamelas · Catalina Grande Piñón Pequeño · Aphonnic · Zurrapa · La Línea Roja

Sábado 29 de noviembre

Lugar: IFEZA — Hora: 21.00

  • Queen is Back · Dan’s Revival

Domingo 30 de noviembre

Lugar: Teatro Ramos Carrión — Hora: 18.00

  • Galandum Galundaina

Martes 2 de diciembre

FHLIM Stand – Showcases – Ponencias – Demos — Lugar: IFEZA — Hora: 10.00

  • Transmute Portuguese Party — Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00
  • Mr. Gallini

Miércoles 3 de diciembre

  • FHLIM Stand – Showcases – Ponencias – Demos — Lugar: IFEZA — Hora: 10.00

Jueves 4 de diciembre

Lugar: Berlín Rock&Beer — Hora: 20.00

  • Clinic Alberto Marín

Viernes 5 de diciembre

Lugar: Teatro del Seminario — Hora: 19.00

  • Noite de música portuguesa con Sofia Leao

Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00

  • Fiesta Transgress Fest con Presidentas Vivas

Sábado 6 de diciembre

Lugar: Pasacalles / Plaza Mayor — Hora: 13.00

Lugar: Pasacalles / Plaza San Atilano — Hora: 18.30

  • Eguzkilore Taldea

Lugar: Teatro del Seminario — Hora: 19.00

  • Noite de Fados con Sofía Ramos

Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00

  • Ázido Folklóriko

Domingo 7 de diciembre

Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00

  • Noche de flamenco con Dalia Salazar y Sergio Portales

‼️ Entradas gratuitas hasta completar aforos.

Desde el Ayuntamiento de Zamora animan a todos los zamoranos a participar en un evento único que reúne lo mejor de España y Portugal en la capital.

