Programa al completo de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical en Zamora

La V Edición de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical regresa a Zamora. Desde el próximo 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre, Zamora se convertirá en el epicentro de un evento que reunirá a las personalidades más destacadas de la industria musical y de la organización de grandes festivales.

La agenda de la Feria se abrirá el viernes 28 de noviembre con el festival Maldito Rock que dará comienzo el viernes a las 19:00 horas que incluye bandas como Benito Kamelas, Catalina Grande piñón Pequeño, Aphonnic, Zurrapa o La línea roja. El sábado 29 llega a la ciudad el tributo Queen is back de Dan’s Revival, a partir de las 21:00 horas en Ifeza. Todas las actuaciones del programa son gratuitas.

FHLIM – Feria Hispano Lusa de la Industria Musical 🎶 Del 28 de noviembre al 7 de diciembre – Zamora Viernes 28 de noviembre Festival Maldito Rock — Lugar: IFEZA — Hora: 19.00 Benito Kamelas · Catalina Grande Piñón Pequeño · Aphonnic · Zurrapa · La Línea Roja Sábado 29 de noviembre Lugar: IFEZA — Hora: 21.00 Queen is Back · Dan’s Revival Domingo 30 de noviembre Lugar: Teatro Ramos Carrión — Hora: 18.00 Galandum Galundaina Martes 2 de diciembre FHLIM Stand – Showcases – Ponencias – Demos — Lugar: IFEZA — Hora: 10.00 Transmute Portuguese Party — Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00

Mr. Gallini Miércoles 3 de diciembre FHLIM Stand – Showcases – Ponencias – Demos — Lugar: IFEZA — Hora: 10.00 Jueves 4 de diciembre Lugar: Berlín Rock&Beer — Hora: 20.00 Clinic Alberto Marín Viernes 5 de diciembre Lugar: Teatro del Seminario — Hora: 19.00 Noite de música portuguesa con Sofia Leao Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00 Fiesta Transgress Fest con Presidentas Vivas Sábado 6 de diciembre Lugar: Pasacalles / Plaza Mayor — Hora: 13.00 Lugar: Pasacalles / Plaza San Atilano — Hora: 18.30 Eguzkilore Taldea Lugar: Teatro del Seminario — Hora: 19.00 Noite de Fados con Sofía Ramos Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00 Ázido Folklóriko Domingo 7 de diciembre Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00 Noche de flamenco con Dalia Salazar y Sergio Portales ‼️ Entradas gratuitas hasta completar aforos.

Desde el Ayuntamiento de Zamora animan a todos los zamoranos a participar en un evento único que reúne lo mejor de España y Portugal en la capital.