Programa al completo de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical en Zamora
Conciertos gratuitos los días 28 y 29 de noviembre
Vanessa Remesal
La V Edición de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical regresa a Zamora. Desde el próximo 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre, Zamora se convertirá en el epicentro de un evento que reunirá a las personalidades más destacadas de la industria musical y de la organización de grandes festivales.
La agenda de la Feria se abrirá el viernes 28 de noviembre con el festival Maldito Rock que dará comienzo el viernes a las 19:00 horas que incluye bandas como Benito Kamelas, Catalina Grande piñón Pequeño, Aphonnic, Zurrapa o La línea roja. El sábado 29 llega a la ciudad el tributo Queen is back de Dan’s Revival, a partir de las 21:00 horas en Ifeza. Todas las actuaciones del programa son gratuitas.
FHLIM – Feria Hispano Lusa de la Industria Musical
🎶 Del 28 de noviembre al 7 de diciembre – Zamora
Viernes 28 de noviembre
Festival Maldito Rock — Lugar: IFEZA — Hora: 19.00
- Benito Kamelas · Catalina Grande Piñón Pequeño · Aphonnic · Zurrapa · La Línea Roja
Sábado 29 de noviembre
Lugar: IFEZA — Hora: 21.00
- Queen is Back · Dan’s Revival
Domingo 30 de noviembre
Lugar: Teatro Ramos Carrión — Hora: 18.00
- Galandum Galundaina
Martes 2 de diciembre
FHLIM Stand – Showcases – Ponencias – Demos — Lugar: IFEZA — Hora: 10.00
- Transmute Portuguese Party — Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00
- Mr. Gallini
Miércoles 3 de diciembre
- FHLIM Stand – Showcases – Ponencias – Demos — Lugar: IFEZA — Hora: 10.00
Jueves 4 de diciembre
Lugar: Berlín Rock&Beer — Hora: 20.00
- Clinic Alberto Marín
Viernes 5 de diciembre
Lugar: Teatro del Seminario — Hora: 19.00
- Noite de música portuguesa con Sofia Leao
Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00
- Fiesta Transgress Fest con Presidentas Vivas
Sábado 6 de diciembre
Lugar: Pasacalles / Plaza Mayor — Hora: 13.00
Lugar: Pasacalles / Plaza San Atilano — Hora: 18.30
- Eguzkilore Taldea
Lugar: Teatro del Seminario — Hora: 19.00
- Noite de Fados con Sofía Ramos
Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00
- Ázido Folklóriko
Domingo 7 de diciembre
Lugar: Ávalon Café — Hora: 21.00
- Noche de flamenco con Dalia Salazar y Sergio Portales
‼️ Entradas gratuitas hasta completar aforos.
Desde el Ayuntamiento de Zamora animan a todos los zamoranos a participar en un evento único que reúne lo mejor de España y Portugal en la capital.
