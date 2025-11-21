El peligro que viene: el neomachismo digital se analiza en Zamora

El presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, David Cortejoso, habló sobre el "neomachismo digital" en auge; la vicepresidenta autonómica y consejera de Igualdad, Isabel Blanco, de "actitudes que creíamos superadas y no se pueden normalizar, como el control, él no te pongas esa falda, con quién estabas o a qué hora has llegado" y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, llamó a un apoyo desde todos los ámbitos, sociales, profesionales y políticos porque "en algún momento y en algún sector de la población estamos en una ligera marcha atrás" en estos aspectos de la violencia de género.

Fueron algunas de las reflexiones tras la inauguración del I Congreso Regional sobre violencia de género, que se celebra en el Consejo Consultivo bajo el eslogan "prevenir, intervenir y restaurar". La idea es que "de la violencia de género se puede salir, pero con ayuda", exige "respuestas coordinadas desde todos los ámbitos profesionales".

El congreso organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León pretende estudiar la evolución experimentada en estos 20 años transcurridos desde la entrada el vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en un momento de incremento de denuncias: desde 2004 han subido un 52% y llegan a las seis mil anuales, lo que no significa que necesariamente, indicó Blanco, que el problema vaya en aumento, porque puede ser que se deba a que precisamente se denuncia más.

Y eso porque, a juicio de los psicólogos "las víctimas cada vez se sienten más seguras para denunciar, en parte porque las administraciones, los profesionales y la sociedad han sido capaces de desarrollar instrumentos de apoyo". Cortejoso advierte, no obstante, que "la violencia de género es una lacra que sigue golpeando cada día y preocupa especialmente la evolución entre los jóvenes".

La vocal del Colegio de Psicólogos de Zamora, Luisa Velasco, indica que "de la violencia se sale, pero con ayuda. Es fundamental el acompañamiento a las mujeres", con una respuesta institucional y profesional.

Cortejoso indicó que además de este primer congreso autonómico "aspiramos a poder organizar el año que viene también unas jornadas nacionales". "Creo, dijo, que es necesario que sigamos avanzando en este tema. "Es importante que se trabaje desde las edades más jóvenes. Tenemos este problema añadido actualmente con el tema de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Está empezando a desarrollarse un nuevo neomachismo digital, que yo llamo, y que hay que erradicar para que esto no siga ocurriendo".

Destacó el convenio firmado por la Consejería de Igualdad y el Colegio de Psicólogos para la atención psicológica a las víctimas de violencia de género y también a sus hijos, que incluye un programa Fénix, con maltratadores.

Ideologías de los partidos

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, señaló la importancia de que "las ideologías de los partidos vayan avanzando en la erradicación de la violencia machista, que haya una unión social, política, institucional en la misma línea". La unión institucional es importante, y "el factor educativo es absolutamente esencial".

"En unos tiempos, ahora con las redes sociales, en que parece que en algún momento y en algún sector de la población estamos en una ligera marcha atrás, yo creo que es importante incidir públicamente en el apoyo que tenemos a esta problemática desde todos los ámbitos. Solo así podremos ser eficaces".

Convenio para el mundo rural

El vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, señaló que "hay más de 300 mujeres en la provincia de Zamora" y las "características específicas y diferenciales" de la violencia de género en el medio rural en relación a las ciudades. Enumeró los dispositivos con los que cuenta la provincia para hacer frente a esta lacra, desde los centros de acción social a los convenios con la Junta.

"Estamos muy preocupados por el aumento de los casos de esa neoviolencia a través de las redes sociales y queremos trabajarlas fundamentalmente en el medio rural y en los lugares donde es más difícil acudir a estos recursos que ponen las administraciones". Y anunció la "intención de firmar un convenio con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León para poder aumentar este tipo de servicios en el medio rural, fundamentalmente en los centros educativos del medio rural a través de esas actividades extraescolares". Un convenio que actuaría en aspectos como la salud mental o la lucha contra la violencia de género, entre otros.

Fernando Prada, María Victoria Moreno, Luisa Velasco, David Cortejoso, Isabel Blanco, Francisco Guarido, Ángel Blanco, Víctor López de la Parte y Auxi Fernández / Victor Garrido / LZA

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, destacó cómo antaño "la violencia de género pertenecía exclusivamente al ámbito privado, hoy es totalmente distinto, pertenece al ámbito público y son las políticas públicas las que tienen que intentar ir solucionando estos problemas".

Destacó la novedad que supuso la entrada en vigor del Real Decreto de 2018, que cambió "el reconocimiento de víctimas, había muchas mujeres que no podían beneficiarse de los derechos de la legislación porque no se consideraban víctimas, que eran solo las que estaban en el ámbito judicial. Ahí se amplía el concepto de víctima y ya entra, basta con informes de servicios sociales, de casas de acogida y otros informes". Señaló asimismo la extensión de competencias a los ayuntamientos, que han llegado además, acompañadas de dinero para desarrollar estas políticas.

Vuelven situaciones superadas

Isabel Blanco condenó "enérgicamente la violencia del género, la violencia que se ejerce contra las mujeres, contra sus hijos, contra sus hijas, contra sus familiares dependientes, simplemente por el hecho de ser mujeres. Nos enfrentamos a una lacra, que es la de la violencia machista, cada vez, no sé si más creciente, pero sí más visible en nuestra sociedad".

"Nos enfrentamos a nuevos retos, lo decían, de las nuevas tecnologías, el tratar de actuar contra la violencia que se produce a través de las nuevas tecnologías, el sexting y otra serie de nuevos conceptos que van surgiendo, especialmente en este caso contra los más jóvenes, contra las más jóvenes. Somos muchas las mujeres que hemos luchado durante muchos años para erradicar la lacra que supone la violencia machista, y actitudes que creíamos superadas, situaciones que creíamos que ya habían pasado, las estamos volviendo a ver. Y me quiero dirigir a las más jóvenes también: no es normal que te controlen por el móvil, no es normal que te digan no te pongas esa falda, no es normal que te digan con quién estabas o a qué hora has llegado. No normalicemos esas situaciones, porque no lo son".

La vicepresidenta desgranó el incremento de recursos, con 13 casas de acogida, cinco centros de emergencia, "hemos duplicado las plazas con la apertura de los dos nuevos, esta legislatura en Soria y aquí en Zamora", dos centros de atención a las víctimas que además tienen discapacidad, a las mujeres con discapacidad, dos centros duales, o los nueve centros Atiendo presenciales".

Habló también no solo de la atención a las víctimas, sino también de la "ayuda para normalizar su vida, a que se sientan seguras, a que encuentren un empleo".

Pidió a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, información y transparencia para explicar los fallos en las pulseras antimaltrato del sistema Cometa, ya que se ha limitado a hablar de "fallos puntuales". Blanco entiende que "nuestra obligación no es solo protegerlas. Nuestra obligación es que cuando fallan los sistemas no se hable de disfunciones, no se hable de incidencias puntuales, sino que se traslade ese mensaje a las mujeres de seguridad, de que además de estar protegidas ellas se sientan seguras y se sientan protegidas".

La consejera de Igualdad constató que "estamos viendo un incremento de las denuncias. A mí me preguntan muchas veces que si eso es que incrementa la violencia. Es una pregunta difícil de contestar en estos casos. Lo que sí es cierto es que dándole visibilidad incrementan las denuncias. Y afloran muchas situaciones que antes no afloraban. Es decir, un incremento de denuncias no significa necesariamente que sea un incremento de situaciones de violencia, sino que cada vez hay más mujeres que se atreven a dar ese paso".

Asistentes aI Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar'. / Victor Garrido / LZA

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no asistió a la inauguración, como estaba previsto, pero se incorporó posteriormente al Congreso, para constatar cómo queda mucho aún por hacer en este campo. "Lamentablemente, después de 50 años de España en libertad y 20 años desde que se publicó la Ley 1-2004 de violencia de género, seguimos trabajando incansablemente para encaminarnos hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencias machistas. Y esta es una lucha de toda la sociedad, por supuesto de todas las instituciones".

"El Gobierno de España, dijo, está absolutamente comprometido también con esta comunidad de Castilla y León. Hemos pasado de una inversión de 10,2 millones de euros a 11,7 millones de euros este año. Por lo tanto, seguimos incrementando los recursos".

Consideró la alto cargo muy importante el papel de los psicólogos en este ámbito. "Muchas mujeres en situación de violencia de género tienen miedo, sufren situaciones de terror, se sienten culpables incluso por la situación que están viviendo. Y, en consecuencia, la ayuda psicológica, el acompañamiento psicológico es esencial. Y por eso también quiero poner en valor los centros de crisis 24 horas, que afortunadamente hemos conseguido abrir en toda España".

Peligro: llega la Navidad

Advirtió la ministra que "nos encaminamos hacia un momento del año especialmente peligroso para estos episodios de violencias machistas y de violencias de género. Lamentablemente, la Navidad es un momento en el que se producen en torno al 25-30% de los asesinatos por violencia machista, por violencia de género. Somos conscientes de que en estos días, probablemente por la situación familiar, por la situación de las Navidades, es más fácil ese contacto con el agresor o se produce un cierto acercamiento. Pido, por favor, que se alerte y que seamos conscientes de ese peligro. Muchas veces las mujeres que están sufriendo esta violencia de género no pueden, por la situación de terror que viven, alzar la voz, pero sí los entornos".

"Los entornos familiares, los entornos de amigos, los entornos laborales que conocen esta situación tienen que denunciarla, tienen que denunciarla para que todos los mecanismos de protección se pongan en marcha y seamos capaces de llevar a tiempo para salvar vidas", significó.

Finalmente, pidió que "caiga todo el peso de la ley" contra el agresor a dos activistas de Femen. "Es radicalmente terrible lo que estamos viviendo porque hay un intento de retroceder. Ayer, 20 de noviembre, celebrábamos precisamente los 50 años de España en libertad y hay personas que lamentablemente siguen añorando el franquismo y siguen añorando una sociedad donde las mujeres están sometidas y donde se puede agredir. Ayer vimos una agresión en directo, una agresión directa y espero que todo el peso de la ley caiga sobre ese agresor. Hoy las mujeres ya no nos callamos, hoy las mujeres reivindicamos nuestros derechos en igualdad".