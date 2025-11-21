El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora

El papa León XIV ha nombrado este martes a Joel Ocampo Gorostieta nuevo obispo de la diócesis de Zamora tras aceptar la renuncia presentada por Javier Navarro Rodríguez.

La noticia puede dejarte tan congelado como nos quedamos nosotros al verla. ¿Han sustituido fugazmente a Fernando Valera? La respuesta rápida es NO, el prelado sigue estando al mando de la Diócesis de Zamora. Y por muchos años. El nombramiento hace referencia al obispado de Zamora en México, que en este caso, sí afronta tiempos convulsos con renuncias, sustituciones y cambios anunciados en las últimas horas por la Nunciatura Apostólica a través de su Secretaría.

Valera accedió al Obispado de Zamora (España) en diciembre de 2020, casi quince meses después de que el fallecimiento de Gregorio Martínez Sacristán dejara a la diócesis sin prelado. El murciano se convertía así en el nonagésimo octavo heredero de San Atilano después de ser ordenado obispo, pues Zamora ha sido su primer destino. Aquí se ha convertido en un prelado activo, presente, involucrado y muy querido por la sociedad zamorana.

Su última intervención

Una de las últimas intervenciones públicas de Fernando Valera ha sido durante la inauguración de EsperanZa, la nueva edición de Las Edades del Hombre, en la que ejercició como anfitrión. Su faceta más humana se deja ver en cada presentación o ponencia. En este caso, se acordó de "los afectados por los incendios y todas aquellas heridas sin sanar que tiene la provincia", entre ellas, la despoblación.