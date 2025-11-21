Los niños de este colegio salen de procesión por el casco antiguo de Zamora
La Fundación Amor de Dios celebra el Día de la Niña María
Suele ser un acto íntimo, realizado en las capillas, patios y aulas de los colegios de la Fundación Amor de Dios, pero este año, los alumnos de Nuestra Señora del Rocío han querido celebrar de una manera especial el Día de la Niña María, con una procesión que ha recorrido parte del casco histórico de Zamora y a la que han invitado a participar a los vecinos y viandantes.
Con sorpresa y curiosidad miraban muchos zamoranos al gran grupo de alumnos de todas las edades que se congregaban a primera hora de la mañana en la plaza de Viriato.
Se trataba de los estudiantes del colegio Nuestra Señora del Rocío quienes, con sus profesores, ultimaban los detalles para iniciar una procesión que los llevaría hasta la iglesia de San Ildefonso.
De todas las edades
Los más pequeños del colegio eran los encargados de abrir la comitiva, que se adentró en la rúa de los Francos hasta la plaza de San Ildefonso. De dos en dos, junto a sus maestras, los niños portaban una medalla realizada por ellos mismos con la imagen de la Niña María.
Se trata de un peregrinaje por el Jubileo de la Esperanza, en la que no faltó una talla de la Niña María, portada por los alumnos de los cursos superiores, aunque acompañados por cuatro compañeros más pequeños, ayudando con las cintas del paso.
Con su propia banda de música
No podía faltar la banda de música del colegio, dirigida por el profesor Álvaro Lozano, que puso el ritmo al recorrido hasta la iglesia de San Ildefonso, donde entraron todos los participantes para asistir a una eucaristía.
Además del colegio Nuestra Señora del Rocío, también celebraron el Día de la Niña María los centros del Sagrado Corazón de Jesús, Santísima Trinidad y Amor de Dios de Toro.
