La Junta activa 11 quitanieves para la red autonómica en Zamora, de 1.166 kilómetros

La Junta de Castilla y León presentó este viernes el Plan de Vialidad Invernal para los 1.166 kilómetros de la red autonómica que discurre por la provincia de Zamora, en un encuentro con la comisión de seguimiento, de la que forman parte todos los departamentos afectados además de otras administraciones, como Diputación, Policía Local o Guardia Civil, directamente involucrados en el tráfico.

Un plan que en realidad ya se ha puesto en marcha estos días con acciones preventivas de fundentes en las zonas donde se prevén heladas y que se mantendrá activo durante todo el invierno. El objetivo, señaló el delegado de la Junta, Fernando Prada, es asegurar la viabilidad de las carreteras ante fenómenos meteorológicos adversos, como pueden ser nevadas o heladas. También informar a la población sobre el estado de la red, incluso en situaciones extremas utilizando el sistema Es-alert de envío masivo de mensajes de alerta al móvil, como se ha utilizado en otras circunstancias durante el mes de agosto en la provincia.

La principal novedad es la incorporación de los paneles informativos inteligentes para advertir si un puerto está abierto, cerrado o con cadenas y que en el caso de Zamora se ha implantado en la subida a la laguna de los Peces. La Consejería de Movilidad dispone de una plantilla de 33 personas, entre técnicos y operarios propios y de la empresa de conservación. Hay además once máquinas: nueve quitanieves con extendedor de fundentes o salmuera y dos dinámicas para situaciones de exceso de nieve en la carretera, ya que son capaces de manejar un mayor volumen. Hay 13 almacenes de fundentes (sal y salmuera) distribuidos por la provincia.

La Plataforma Territorio Rural Inteligente permite controlar mejor los silos de sal y además están dotados de estación meteorológica que permite conocer en tiempo real la temperatura y las zonas de lluvia o nieve.

Hay diez sensores de temperaturas en la red autonómica de las zonas de Sanabria, Carballeda, Sayago y Aliste que proporcionan información sobre las bajas temperaturas y la posibilidad de que se forme hielo en la carretera.

584 toneladas de sal y 412.000 libros de salmuera

En la pasada campaña se arrojaron 584 toneladas de sal y 412.000 litros de salmuera, durante 750 horas de acciones preventivas y 163 horas para resolver situaciones de presencia de hielo o nieve.

En situaciones de emergencias es la Junta la que tiene las competencias, y las ejerce a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, activando, en caso necesario, el Plancal y los centros coordinadores, Cecopi, provinciales, en los que participan todas las administraciones.

Para un caso de alerta están movilizados todos los efectivos sanitarios, ambulancias, los agentes medioambientales, residencias, refugios para casos de desalojos.

También se ha contactado con las empresas de suministro para estar prevenidos ante posibles situaciones de cortes de luz, agua, combustible o empresas de transporte, incluidos los autobuses escolares.

Las llamadas al 112 permiten también ubicar la posición de la persona que llama a través del sistema de ubicación móvil avanzada (AMS por sus siglas en inglés), con una precisión notable.

"Siempre que salgamos a la carretera o al monte debemos estar debidamente informados, alerta de las previsiones meteorológicas y haciendo caso de los consejos que se dan desde las instituciones", recalcó Prada.

El teléfono de información del estado de las carreteras autonómicas en Zamora es el 980 55 96 02 que funciona de ocho de la mañana a ocho de la tarde; mientras que para toda la comunidad funciona el 902 135 902. Además, funcionan los portales del 1-1-2, o la web de la Junta o redes sociales.