Imputadas por simular ser el banco para pedir las claves clientes y robarles por bizum

Dos mujeres podrían ser condenadas a seis meses de prisión cada una por estafar a un zamorano para lo que se habrían hecho pasar por empleadas de un banco a fin de obtener las claves de la cuenta de un usuario y realizar bizums, en este caso dos por importe de 498,76 euros y otro de 150 euros. Para tratar de impedir que se les locarlizaran pasaban el dinero robado por un par de cuentas, sin lograr, finalmente, salir impunes a la espera de que se celebre el juicio.

Las dos imputadas, de iniciales Y.R.O. y V.S.B., se pondrían de acuerdo para enviar un mensaje de texto al cliente de la entidad bancaria en el que le indicarían que su cuenta había sido suspendida temporalmente por seguridad y le pedirían que actualizara sus datos personales a través de un enlace que le facilitaban en ese mensaje. La Fiscalía de Zamora pide que las dos acusadas abonen 648 euros a pagar entre las dos como parte de la condena.

La investigación tras la denuncia sirvió para obtener indicios del delito de estafa, con las que se acusa a las dos procesadas de utilizar las claves del hombre engañado y girarse dos bizum para sacar el dinero e ir moviéndole a sus propias cuentas, dinero que entregaron al perjudicado antes del juicio que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal.

Las estafas por Internet están a la orden del día, por lo que se recuerda a titulares de cuentas bancarias que la entidad financiera nunca pide las claves a través de mensajes de texto a los móviles, ni por correo electrónico, y que detrás de este tipo de peticiones están siempre los delincuentes que preparan el robo de las claves para cometer estafas o desfalcos. La recomendación policial es que nunca se faciliten datos personales ni bancarios a través del teléfono ni por mensajes de ningún tipo.