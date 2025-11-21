Feria
Ifeza abre sus puertas a la Feria del Automóvil de Zamora con catorce expositores
14 concesionarios participan en la cita que da la oportunidad de preguntar, comparar modelos y beneficiarse de mejores precios
Ifeza ha abierto las puertas a una de las citas automovilísticas más importantes de Castilla y León, la Feria del Automóvil, en la que participan catorce expositores, entre los que se incluyen todos los concesionarios oficiales de Zamora y varias empresas especializadas en vehículo usado. Salón que ofrece la oportunidad al público interesado de comparar modelos, preguntar y beneficiarse de precios más interesantes sin salir de un mismo espacio.
Cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector, disfrutando de una amplia exposición de vehículos de diferentes marcas y segmentos que busca también dinamizar la economía y apoyar al tejido empresarial de la provincia. Una excelente oportunidad a la que se añade el atractivo de las caravanas, que amplían la oferta de un evento que aspira a superar la afluencia y ventas del año anterior. Pasada edición en la que cada concesionario vendió entre cuatro y cinco vehículos de media.
La feria, organizada por Azeco y Ceoe Cepyme Zamora con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital, estará abierta el sábado de manera ininterrumpida desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas. El domingo mantendrá su horario de apertura, pero cerrará a las 20.00 horas.
Una cita en la que los organizadores y colaboradores insisten en la importancia de la compra presencial frente a la adquisición por Internet, especialmente en vehículos de ocasión apoyándose además en la garantía, cercanía y respaldo que ofrecen las empresas locales.
