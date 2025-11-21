Un ganadero de Mayalde denuncia a la alcaldesa por excluirle de un pasto

La alcaldesa de Mayalde, María Concepción Rodríguez Camarero, el secretario municipal y otras dos personas están siendo investigadas por un delito de prevaricación administrativa por adjudicar el alquiler de una finca destinada al pasto a una oferta inferior a la más ventajosa en casi mil euros, tras excluir al ganadero que pagaba más, 3.611 euros. Los cuatro querellados que formaron la mesa de contratación alegaron que el ganadero no cumplía con todos los requisitos, como el empadronamiento, que el denunciante logró justificar con documento del padrón.

El contrato recayó el 16 de mayo de 2025 sobre otro vecino por importe de 2.500 euros, lo que ha desembocado en esta querella que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zamora en la que el denunciante reclama una indemnización por los daños que le ha ocasionado la decisión del Ayuntamiento y el perjuicio económico al no haber podido usar el pasto municipal.

La mesa de contratación se reunió el 10 de junio de este 2025, casi un mes después del anuncio de la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia, presidida por la alcaldesa, acompañada por el secretario municipal, de iniciales J.G.H.; del vocal P.L. y la vocal S.A.G., contra quienes ha emprendido acciones judiciales el ganadero.

En cuanto a la documentación que la mesa apuntó como causa de la denegación del arrendamiento, en la querella se afirma que el ganadero la completó ante el propio secretario municipal, un documento que fue sellado en el Ayuntamiento y que se adjunta con la querella. Por contra, indica que el adjudicatario de esa finca no podía optar a ella porque ya cuenta con otras, incompatibilidad que especificaba el pliego de condiciones, según la denuncia.

El industrial explica está empadronado desde el año 2012 en Mayalde, salvo un mes en 2016 que tuvo que trasladarse a Valladolid, entre septiembre y octubre, para someterse a una prueba médica, por lo que se empadronó en esa localidad, pero al regresar a la localidad zamorana renovó su empadronamiento en la localidad sayaguesa, en cuyo censo figura.