La Diputación de Zamora adquiere cuatro camiones de recogida selectiva por 1,4 millones de euros

El pleno de la Diputación Provincial de Zamora ha aprobado en su sesión de hoy la compra de cuatro camiones de recogida selectiva para el Consorcio Provincial de Residuos con coste económico de 1,4 millones de euros.

Estos vehículos reforzarán el servicio de recogida de envases ligeros y papel-cartón, contenedores amarillo y azul, permitiendo mejorar la eficiencia del servicio y la modernización de la flota para satisfacer las necesidades del servicio, y de cara a la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida selectiva, prevista para mayo de 2026.

El presupuesto general del Consorcio para el ejercicio 2026 asciende a 6.464.000 euros, en el marco del cual se incluye la necesidad de disponer de nuevos vehículos adecuados a las exigencias del futuro servicio.

Sobre el Consorcio de Residuos

La finalidad del Consorcio es la gestión directa o indirecta del tratamiento de residuos sólidos urbanos, priorizando la protección del medio ambiente y la adecuada recuperación de los residuos. Asimismo, gestiona la recogida selectiva conjunta de papel y envases con la colaboración de la Diputación Provincial.

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de la provincia de Zamora está integrado por la Diputación Provincial de Zamora, quince mancomunidades (Alta Sanabria, La Guareña, Norte-Duero, Órbigo-Eria, Sanabria-Carballeda, Sayagua, Tábara-Alba, Tierra de Campos, Tierra de Campos-Pan-Lampreana, Tierra del Pan, Tierra del Vino, Tierras de Aliste, Valle del Esla, Valle del Tera y Valverde), siete municipios no mancomunados (Galende, Requejo, Pedralba de la Pradería, Cobreros, Puebla de Sanabria, Manzanal de Arriba y Morales del Vino) y los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro.

El Consorcio dispone de seis plantas de transferencia ubicadas en Cernadilla, Castrogonzalo, Villafáfila, San Vitero, Toro y Bermillo de Sayago, que reciben los residuos de las zonas asignadas. Posteriormente, estos residuos son trasladados al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Zamora capital, transporte subvencionado por la Diputación Provincial.

Los órganos de gobierno del Consorcio son la Asamblea General, la Junta de Gobierno y Administración, el Presidente y los Vicepresidentes.