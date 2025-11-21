Puntos débiles
La demanda de alojamientos rurales resiste la caída generalizada
L. G. M.
El mayor interés del turista extranjero por la provincia de Zamora no es suficiente para frenar la caída general en cuanto al número de visitantes durante el pasado mes de octubre. En concreto, se registran un 9,19% menos de viajeros y un 20,19% menos de pernoctaciones respecto a septiembre. El cambio de temperaturas y la ausencia de puentes comunes a nivel nacional le han pasado factura a la provincia en cuanto a su interés turístico. Bajada de pernoctaciones que duplica la de viajeros, lo que sugiere estancias más cortas, turistas de paso o el auge de otras opciones como el turismo de caravanas que no se registra en los datos del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León.
La tendencia más positiva se observa en el turismo rural que resiste mejor durante este periodo con una menor pérdida de viajeros que se contrarresta con un mayor número de turistas extranjeros.n
