Cuidados paliativos en Zamora: lo importante es la persona y su dolor

"Del sufrimiento a la calma". La charla de Daniel Ramos Pollo, el médico que puso en marcha en Zamora el equipo de cuidados paliativos a domicilio fue el encargado de impartir el último taller del ciclo "Conversaciones al final de la vida", además de aprovechar la ocasión para presentar una guía ilustrada que se titula "Vivir hasta el final".

Lo fundamental, explica, es "centrar los cuidados en la persona, que es fundamental, a través de todas las herramientas que tenemos. A través de, por ejemplo, la escucha, las conversaciones, incluso el lenguaje no verbal que podemos ofrecer a los enfermos, a través del tacto, las caricias, sobre todo entender bien el dolor que tienen los enfermos, porque es el dolor de ellos, no es el de nuestro. No se trata de juzgar a la persona, sino aceptarla como es".

En la charla abordó todas las dimensiones que tiene la persona y que hay que considerar a la hora de prestar los cuidados paliativos. Y es que, explicó, "muchas veces una caricia, un silencio, una buena conversación, es el mejor analgésico que le podemos ofrecer a los enfermos".

Por supuesto, "tenemos herramientas que hay que saber usar y en las hay que formarse. Pero muchas veces se nos olvida con tanta tecnología que tenemos que cuidar las cosas básicas del ser humano".

La importancia de la familia

La familia tiene un papel fundamental, los allegados, las personas cercanas. "La familia a veces también se distancia del enfermo y hay que ayudarles a acercarse, a entenderlo, a comprenderlo, a cuidarlo un poco mejor, porque también ellos sufren, porque sufre el enfermo, suele sufrir el cuidador y todo el entorno".

Daniel Ramos cree que "nuestro país siempre ha sido un país de cultura de cuidado, y las familias han cuidado, las sociedades han cuidado. En los últimos años parece que esto se está enfriando un poco, pero creo que no debemos de olvidar el bien que hacemos".

Guía elaborada por Daniel Ramos / Cedida

De hecho, "en España se ha cuidado muy bien y las familias siguen cuidando, y lo que pasa es que el sistema de vida y la dinámica familiar va cambiando, los trabajos cambian, la gente envejece, los hijos no están..son problemas que están ahí. No es que no queramos cuidar pero a veces no hay cuidadores, es verdad"

Una guía práctica

Con respecto a la guía, se trata de "a través de las imágenes que tiene un texto, poder llevar los mensajes básicos e importantes de los cuidados al final de la vida".

Admite que en este libro "es imposible que esté todo, claro, pero por lo menos hemos incluido las cosas más importantes que nos hacen reflexionar y que debemos tener en cuenta y que son en las que se basan los cuidados paliativos. Yo creo que he tratado de abordar el tema a través de un lenguaje amable, sin ser muy dramáticos, pero sin tampoco ser muy superficiales, porque el tema es serio. Y que invite también a hablar un poquito de lo que es la muerte y el final de vida. Es muy importante también".

Ramos cree que en los cuidados paliativos se ha avanzado bastante en los últimos años.