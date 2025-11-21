La casa de dos plantas a la venta en La Horta al alcance de casi todos los bolsillos
Si sigues buscando el inmueble de tus sueños, esta vivienda lista para entrar a vivir de más de 100 metros quizá te interese
Si estás inmerso en ese proceso de búsqueda de casa, puede que ya hayas encontrado la casa de tus sueños o, por el contrario, hayas caído en la desesperación hasta el punto de perder hasta la ilusión. Si es tu caso, en Tucasa.com quieren ayudarte en un mercado competitivo donde cada vez más usuarios tienen alertas activadas para ser los primeros en enterarse de las nuevas ofertas a la venta o de las bajadas de precio.
En este caso, te traemos una casa de dos plantas -únicas- en la zona de La Horta, en Zamora capital. Está lista para entrar a vivir y tiene más de 100 metros cuadrados ubicados en pleno esquinado para que sea totalmente exterior.
En la planta baja de la vivienda podrás encontrar un salón, un amplio baño con zona de lavandería y plato de ducha, una cocina independiente amueblada y una despensa.
En la planta superior se encuentran dos dormitorios y una sala de estar con armario empotrado.
Buhardilla
El inmueble también cuenta con buhardilla para dar aún más servicio a una propiedad en buen estado. Tiene carpintería exterior de aluminio, suelo cerámico de imitación tarima en la planta baja de la vivienda y tarima en la planta superior, carpintería interior de madera, onduline bajo teja, calefacción eléctrica mediante radiadores de bajo consumo y agua caliente por calentador de gas.
¿Y el precio?
Puede ser tuya por 110.000 euros, pero debes de tener en cuenta que en el precio de venta fijado no están incluidos los impuestos.
Si estás interesado en verlo, pincha aquí para concertar una cita.
