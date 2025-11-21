Aprobados los presupuestos de la Diputación para 2026 en un pleno en el que no ha faltado la anécdota y la discusión

La Diputación de Zamora ha aprobado este viernes el presupuesto provincial para el próximo año 2026, el mayor de su historia, con un total de 103 millones de euros. Un presupuesto diseñado tras "escuchar a los alcaldes y a todos los colectivos sociales" con el fin de "dar respuesta real a sus necesidades", han defendido desde el equipo de Gobierno.

El presidente de la institución, Javier Faúndez, ha destacado además su gran capacidad inversora con partidas dirigidas a la sostenibilidad y eficiencia para mejorar la vida en el entorno rural. Entre ellas, ha destacado la mejora de carreteras y caminos municipales asfaltados; la rehabilitación de viviendas, ayudas al alquiler y vivienda para jóvenes; o el mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y culturales y consultorios médicos. Infraestructuras y servicios que, ha recalcado "generan empleo y favorecen el asentamiento de población" y a las que se une el compromiso de la Diputación con la prevención de incendios y que se materializa en distintas inversiones.

Otra de las partidas en las que se ha incidido durante la sesión ha sido la dirigida a la lucha contra la exclusión financiera en el medio rural. También, han recordado el apoyo a la natalidad y a las familias y la inversión en mejora y equipamiento en los distintos consorcios.

El portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, se ha sumado al apoyo del presupuesto ensalzando que incorpore varias de sus demandas. Entre las medidas más destacadas, Tomé, ha indicado el refuerzo de la aportación a los comedores sociales, "un servicio esencial, especialmente en los pueblos"; el incremento del apoyo a Fromago; la reducción al 10% de la aportación que deberán realizar los ayuntamientos en los planes de inversión y convocatorias provinciales, "una medida que permitirá liberar recursos municipales y facilitar la ejecución de proyectos"; y el aumento de las ayudas a microempresas.

Eloy Tomé, portavoz de Zamora Sí. / Victor Garrido / LZA

IU en contra

La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, ha criticado el presupuesto provincial al considerar que, pese a aumentar en 8,6 millones de euros, resulta "irrelevante" para mejorar la situación de la provincia, que continúa "perdiendo población y mantiene los peores indicadores económicos del país".

Además, ha comentado que los mayores ingresos proceden del Gobierno, la Junta y los propios zamoranos con sus impuestos. Dinero que para IU "no se traduce en inversiones reales para los municipios" y han apuntado como ejemplo los planes provinciales para 248 ayuntamientos que "apenas reciben 30.000 euros", mientras que las subvenciones nominativas ascienden considerablemente hasta los "16,3 millones a dedo", ha apreciado Rivera.

Lura Rivera, portavoz de IU. / Victor Garrido / LZA

IU también ha reprochado al equipo de gobierno de la Diputación destine más de 1,3 millones a actuaciones en la capital, cifra superior a lo invertido en el patrimonio de los pueblos, y que reduzca partidas esenciales como vivienda, consultorios o programas de conciliación. Además, ha apreciado de que "buena parte de las inversiones se sostienen con remanentes de años anteriores, lo que convierte el presupuesto en ficticio porque se están sosteniendo las obras en los pueblos con los ahorros que se han repartido hasta el año 2027".

Abstención del PSOE

La portavoz del grupo socialista, Sandra Veleda, ha criticado la falta de planificación y la baja ejecución del presupuesto provincial pese al aumento histórico de ingresos. Veleda ha comenzado su intervención agradeciendo al personal de la Diputación su trabajo en la elaboración del presupuesto pese a la "escasez de medios" y a los cambios de última hora derivados de la no disolución del Consorcio de Bomberos.

Sandra Veleda, portavoz del grupo socialista. / Victor Garrido / LZA

El PSOE ha denunciado la falta de personal en varias áreas y reclamó una modificación real de la Relación de Puestos de Trabajo que adapte la institución a las necesidades actuales. También ha cuestionado, que el presidente califique el presupuesto de “consensuado”, recordando que el consenso requiere acuerdo entre todas las partes y ofreciendo su disposición a un diálogo real. Por ello, ha reclamado una mayor participación real de los alcaldes en la elaboración del presupuesto y propusieron un plan extraordinario de obras una vez incorporados los remanentes, con criterios "objetivos y más flexibles", ya que muchos municipios tienen necesidades que no encajan en las subvenciones habituales.

Veleda ha reclamado además mayor inversión para mejorar servicios e infraestructuras y ha insistido en la "falta de planificación" que hace que a final del año "muchas de sus propuestas estrellas queden en papel mojado".

La socialista ha insistido también "en que hay margen más que suficiente para seguir ahorrando, pero aumentando las inversiones, dado que ese dinero está generando intereses en los bancos".

PLENO ORDINARIO DIPUTACIÓN DE ZAMORA / Victor Garrido / LZA

Votación

El episodio más anecdótico de la sesión llegó en el momento de la votación del Presupuesto de 2026 cuando un diputado de Izquierda Unida pulsó por equivocación el botón de voto afirmativo, sumándose involuntariamente al bloque que respaldó el documento. La votación quedó finalmente en quince votos a favor, trece del Partido Popular, uno de Zamora Sí y uno de Izquierda Unida, este último emitido por error, frente a la abstención de los siete diputados del PSOE y el rechazo de dos diputados de Izquierda Unida.

Respecto a las quince enmiendas presentadas por los grupos de PSOE e IU ninguna ha salido adelante debido al rechazo de la mayoría del Partido Popular.