Dos años de cárcel por 22,2 kilos de cannabis y un cultivo de 37 plantas

Un hombre y una mujer residentes en Mámoles habían convertido el patio de la vivienda en una zona de cultivo con 37 plantas de marihuana con destino al tráfico con el cannabis que producían, por lo que acaban de ser condenados a dos años de prisión en total y al pago de 4.000 euros, ingresos que les habrían generado los 22,276 kilos de esta sustancia que la Guardia Civil se incautó cuando fueron detenidos el 27 de septiembre de 2022. El Juzgado de lo Penal les ha condenado, asimismo, al pago de una multa 1.800 euros cada uno de ellos, pena que conlleva el delito de tráfico de drogas del que acaban de confesarse autores.

El registro en el domicilio de los imputados, el varón de iniciales A.H.G., y la mujer, de A.P.L., permitió a los agentes de la Guardia Civil incautarse de una bolsa con cogollos de cannabis que pesaban 1.842,11 gramos y una pureza de 21,35%. El cultivo de marihuana estaba formado por 37 plantas que con cogollos que pesaron 11.445 gramos, con una riqueza del 14,88%; y 10.434 gramos netos de hojas y 0,95% de riqueza, valorados en 1.928 euros.

En la operación, se aprehendió una escopeta semiautomática propiedad de A.H.G. en buen estado de funcionamiento, sin guía que acreditara su legalidad y con los números del cañón y de arma borrados. La pareja disponía de utensilio para preparar dosis de cannabis destinadas a la venta, y de una instalación eléctrica ilegal para dar luz y calor a la plantas ubicadas en el patio de la casa (indoor) con la que cometieron un delito de defraudación de suministro eléctrico a Iberdrola estimado en 2.325 euros.