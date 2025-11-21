sucesos en Zamora
Dos años de alejamiento y ocho sin armas por pegar a su pareja
El imputado, con otra sentencia firme por violencia de género en Oviedo, agredió a la mujer varias veces
La condena firma del Juzgado de lo Penal 4 de Oviedo en 2021 por violencia de género contra su pareja no evitó que este maltratador volviera a agredir dos veces a la mujer en Zamora tan solo nueve meses después de cumplir la sentencia que le impedía aproximarse a la víctima durante 18 meses. Este nuevo episodio de maltrato le ha valido una condena a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada delito, dos años de alejamiento que le impiden a aproximarse a menos de 500 años a la víctima y ocho años sin poder tener ni portar armas.
Ya en la ciudad de Zamora, el violento machista, de iniciales V.L., regresó de madrugada al domicilio familiar situado en la calle Santa Clara y, sin mediar palabra, "le propinó varios golpes y empujones" la nochebuena de 2023.
El día anterior la víctima había sufrido otro episodio de violencia de género cuando el imputado y reincidente V.L. le pegó en los brazos y en las manos, agresión que le causó lesiones, hematomas en el dorso de ambas extremidades y la erosión en el quinto dedo de la izquierda que requirió atención médica.
