Zamora en la batalla del Ebro y la quinta del biberón

La familia Rueda, represaliada del franquismo que fusiló al joven comunista Vicente Rueda Fernández el 9 de agosto de 1940 por se comunsita pero con la excua de la acusación falsa de haber matado al director del Heraldo, Luis Calamita, estuvo muy presente en la batalla del Ebro, recoge en su último trabajo "Aquí donde estoy", un cómic de la escritora María Castro Hernández, periodista especializada en la dictadura franquista.

El vínculo de los Rueda con el protagonista del cómic, con Gabriel León, tiene su raíz en Zamora. El cabeza de familia de los León fue destinado a la provincia para trabajar en los Saltos del Duero y la amistad con los conocido comerciantes Rueda llegó a unir a ambas con el matrimonio entre Fidela Rueda Fernández y Laureano León, hermano mayor de Gabriel.

Vicente Rueda (izquierda) con Gabriel León, protagonista del cómic, en Tarragona. | CEDIDA

La escritora recoge en viñetas del ilustrador Tyto Alba la historia de aquel bisoño Gabriel llamado a filas por la República para combatir el fascismo franquista en la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de la Guerra Civil. Menores de edad, como Gabriel fueron arrancados del medio rural para verse envueltos en un frente decisivo para el fin de la contienda con constantes bombardeos y un gran número de fallecidos.

A sus 99 años, el anciano superviviente de aquella batalla reconstruye su historia personal y la crueldad de la batalla, tras la sublevación militar liderada por Francisco Franco, quien "instauró el terror para silenciar a las personas que se oponían a su régimen dictarorial y para gobernar durante 40 años", declara María Castro, sostener una de dictadura my dura y sangrienta, como reflejan historiadores y la documentación existente al respecto.

Portada del cómic "Aquí donde estoy" sobre la batalla del Ebro. / Cedida

Zamora: "La infancia feliz"

En el relato, Zamora aparece en numerosas ocasiones para recordar "la infancia feliz de Gabriel, donde aprendió a nadar en el río Duero", un aprendizaje que debe a Gómez Acebo y que ‘me sirvió para cruzar el Ebro y no morir ahogado’ como ocurrió con otros compañeros de batallón, aquellos menores de entre 17 y 18 años reclutados para ir a la guerra civil (entonces la mayoría de edad era a los 21 años).

El anciano menciona su miedo a encontrarse en la batalla con amigos de los que no sabía dónde estarían, como Vicente Rueda que tuvo que huir con su hermano Gonzalo Rueda de Zamora para no ser fusilados en esos años de guerra, aunque el primero terminaría pasando por el pelotón con 27, "se preguntaba 'qué ocurrirá si me encuentro con un amigo' porque sabía que de Zamora había gente".

"¿Pero esto va a salir?, a ver si los fachas me pegan un tiro"

Ese miedo sigue tan vivo en Gabriel que mientras la escritora le graba para escribir su historia, la mira y le comenta "¿pero esto va a salir?, a ver si van a venir los fachas y me pegan un tiro". Esta obra "sirve para reclamar justicia y porque los vencedores no pueden escribir la historia, para acabar con ese 'no vamos a remover el pasado' que ha terminado por conseguir que los chavales y las chavalas de ahora no tengan memoria para descifrar la tragedia de un pueblo, del español".

Gabriel recordaba a los dos zamoranos cuando se refugió en 1936 en casa de su hermano Laureano, casado con Fidela Rueda, matrimonio que vivía en Tarragona, y atesora fotos de aquel último encuentro. Cómo saber si Vicente o Gonzalo Rueda habrían sido capturados por las tropas franquistas y reclutados para acudir al frente con los nacionales. Un 40% de estos jovencísimos e inespertos soldados murieron en el frente. "Vuelven a sus casas con 24 años después de terminar la mili que se les impuso, como a Gabriel, al término de la guerra". Gabriel teme que le manden a formar batallones de fusilamiento y se encuentre con esos amigos zamoranos, apunta la escritora.

El cómic para acercarse al público adolescente y joven

Gonzalo también fue encarcelado hasta el 44, ambos aparecen en el anterior libro de María Castro "Es tan fuerte la noticia" que cuenta la historia de los Rueda y cómo funcionó la dictadura franquista para depurar a comunistas y republicanos de izquierda. En esta ocasión la escritora ha elegido el cómic, de la mano de un joven de 18 años que conoce a Gabriel y va conociendo a través de su historia personal los horrores de la guerra civil provocada por el alzamiento de los militares contra el Gobierno de la II República elegido en las urnas, democráticamente, y de la crueldad de la dictadura que instaró Francisco Franco y que mantuvo a España bajo un férreo control de libertades y de derechos fundamentales hoy intocables gracias a la Constitución aprobada en 1978, tras la muerte del general golpista, apunta la escritora.

El fomato elegido busca aproximar esta página negra de la historia española al público más joven, a adolescentes, para concienciar sobre el peligroso discurso de la extrema derecha que reivindica la dictadura, a esa quinta del biberón que dejó miles de muertos, a la que, a veces, los mandos republicanos "les prohibían disparar porque no había suficiente munición por el bloqueo a la República de Francia, que retenía cargamentos en la frontera. Cuenta escenas dramáticas".

Para eso debe servir la historia de Gabriel y de estos dos hermanos zamoranos, uno fusilado y el otro encarcelado, una familia destrozada por los fascistas. Este cómic "debe servir para que la juventud pueda contrarrestar a los movimientos de ultraderecha", apunta la autora de "Aquí donde estoy", deseosa de "denunciar este neoliberalismo que ha acabado con el Estado del Bienestar, ha logrado romper la sociedad civil".