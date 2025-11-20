Zamora y sus casi 300 carreteras: ¿Cuáles son la más larga... y la más corta?

Son uno de esos detalles del día a día en los que por lo general no nos percatamos, pero que se echan de menos cuando no se pueden usar. Algo que podría ocurrir esta semana en algunos puntos de Castilla y León, incluso en algunas zonas de Zamora. Hablamos de las carreteras, esos elementos de conexión para provincias, comarcas, pueblos, aldeas o cualquier ente administrativo de población que se pueda uno imaginar. En la provincia, existen hoy en día 288 vías de distinta competencia, destacando que la Diputación de Zamora es la responsable del mantenimiento de casi el 80% de estas vías asfaltadas para el transporte de vehículos.

Empezando por orden de importancia, el Estado tiene las competencias tanto de autovías como de nacionales que suman un total de 16 en toda Zamora, incluyendo las urbanas que recorren la capital y cuya gestión podría pasar a manos del Ayuntamiento próximamente. Como es de esperar, la carretera más larga de la provincia se encuentra en este listado, pues hablamos de N-122. La que en un futuro (quizá lejano) se convertirá en autovía A-11 suma un total de 129 kilómetros en la provincia... Aunque sería superada por su sucesora en caso de completar su trazado propuesto con 143 kilómetros.

El podio lo completan, con un empate en los 114 kilómetros de recorrido en suelo zamorano otra autovía (la A-66 o 'Ruta de la Plata') y otra nacional (la N-525 o 'Benavente-Santiago'). Por encima de la centena también encontramos la autovía A-52 ('Rías Bajas', que une Benavente y Vigo) y la N-630 (antigua 'Ruta de la Plata'). Dejando de lado las carreteras de competencia estatal, la mayoría de vías que superan los 50 kilómetros de recorrido son aquellas cuya gestión corre a cargo de la Junta de Castilla y León. Así encontramos en esta lista las siguientes rutas: la CL-527 (Zamora-Portugal; 72 km), la CL-605 (Segovia-Zamora; 60 km) o la CL-612 (Palencia-Zamora; 60 km).

La inagotable red provincial

Como hemos comentado al inicio, Zamora tiene 288 carreteras, de las cuales 222 son de titularidad provincial a través de la Diputación de Zamora... salvo en tramos urbanos donde se haya cedido su competencia al consistorio local. Este cajón de sastre que supone el 77% de la red viaria zamorana tiene tanto rutas de longitud superior al medio centenar de kilómetros como también las que están en la zona baja de la lista. Con menos de un kilómetro de su inicio a fin existen 28 carreteras en todo Zamora, cuyo podio pírrico lo componen la ZA-L-2601 (desvío de la ZA-106 a Aciberos; de 200m), la ZA-L-2439 (desvío de la N-122 a Vivinera; de 300m) y la ZA-L-2442 (desvío de la ZA-V-2425 a Santa Ana; de 300m).