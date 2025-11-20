Santo Entierro
La vida y obra de Ramón Álvarez centra una charla
N. S.
El historiador Florián Ferrero Ferrero, el escritor y divulgador Cecilio Vidales Pérez y el escultor David Alonso Cuesta participarán el próximo 29 de noviembre, a partir de las 19.00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en una conferencia-coloquio sobre el imaginero Ramón Álvarez titulada "Ramón Álvarez: un artista que cambió la Semana Santa de Zamora. Historia, origen y legado".
La actividad divulgativa con motivo del 200 aniversario del nacimiento del imaginero la organizan desde la Cofradía del Santo Entierro, el paso de la Lanzada y la asociación cultural Luz Penitente. n
