El tributo a Queen y otros conciertos gratuitos del Fhlim de Zamora

Es un evento que con el paso de los años se ha consolidado como un referente de la industria musical ibérica y que el último fin de semana de este mes iniciará una nueva edición. Se trata de una feria que mantiene un doble componente, ya que, por una parte, congrega a empresas del sector de la industria musical y por otra ofrece la oportunidad de que todos los zamoranos disfruten de algunos de los artistas emergentes tanto del panorama musical español como del portugués.

En su nueva edición, la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical (Fhlim) tendrá uno de sus platos fuertes el próximo fin de semana, con dos grandes conciertos los días 28 y 29 de noviembre, ambos en Ifeza y con entrada gratuita.

La primera de esas citas será el festival Maldito Rock que dará comienzo el viernes a las 19.00 horas e incluye bandas como Benito Kamelas, Catalina grande piñón pequeño, Aphonnic, Zurrapa o La línea roja. La segunda, el tributo Queen is back de Dan’s Revival, a partir de las 21.00 horas del sábado. El contrapunto a ese inicio a ritmo de rock lo pondrá el domingo día 30 el grupo portugués de música tradicional rayana de Miranda do Douro Galandum Galundaina.

La semana siguiente, el martes y el miércoles serán los días claves de la feria, cuando se espera que en Ifeza se den cita más de un millar de profesionales que participarán en charlas, ponencias, coloquios y actuaciones musicales de artistas emergentes.

Actividades de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical / Cedida

La nueva edición de la Fhlim se ha presentado este jueves con presencia del concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, que ha afirmado que el evento reúne "lo mejor del panorama musical de Portugal y España" y sirve para "tender puentes" entre ambos países a través de Zamora.

De esa forma, la ciudad se convertirá en epicentro musical, concentrando a los promotores de referencia y a las personas más destacadas de la industria de la producción, del sonido, montaje y de todo lo que rodea a los grandes festivales de música.

En la presentación ha participado también el diputado provincial de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, que ha ofrecido el apoyo de la Diputación de Zamora al encuentro y ha animado a asistir y disfrutar de las actuaciones, todas sin coste para los asistentes.

Programa del encuentro de los días 2 y 3 de diciembre en Ifeza. / Cedida

Por su parte, el organizador del evento, Álvaro Blanco, ha resaltado la importancia del encuentro de profesionales de los días 2 y 3 de diciembre en Ifeza. Aunque está especialmente dirigido a quienes trabajan en el entorno de la industria musical, el encuentro de Ifeza tiene libre acceso y está abierto a toda la ciudadanía.

El organizador ha destacado la alta participación de artistas portugueses en esta edición de la feria.

Transgress Fest

Tras los dos días de encuentro, el jueves LA Fhlim se traslada al pub Berlín de la Marina, con un clínic de Alberto Marín a partir de las 20.00 horas, mientras que al día siguiente habrá una doble cita: a las 19.00 horas la noche de música portuguesa con Sofía Leao en el teatro del Seminario y dos horas después en el Ávalon Café una fiesta del Transgress Fest con el grupo madrileño Presidentas vivas.

Ese segundo fin de semana de festival también se han programado actuaciones de calle del grupo de música tradicional vasca Eguzkilore Dantza Taldea, que estará en la Plaza Mayor a las 13.00 horas y en la plaza de San Atilano a las 18.30 horas.

Muy cerca de este último sitio, en el teatro del Seminario se ha programado media hora después una noche de fados portugueses con Sofía Ramos, para concluir el sábado día 6 de diciembre a las 21.00 horas en el Ávalon Café con Ázido Folklóriko.

El punto final de los diez días de epicentro musical ibérico en Zamora lo ponen el domingo 7 los artistas Dalia Salazar y Sergio Portales, que protagonizarán una noche del flamenco, a partir de las 21.00 horas en el Ávalon Café.

Variedad de estilos musicales y de propuestas sonoras para consolidar un festival que alcanza su quinta edición y llega con toda la potencia de actuaciones que traspasan fronteras en la Península Ibérica.