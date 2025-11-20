Tercera Caída organiza su VII certamen de pintura infantil

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída convoca el VII concurso infantil de Pintura "Felicitación de Navidad" donde el trabajo ganado r será la felicitación oficial de la hermandad. El certamen pretende fomentar la creatividad y el espíritu navideño entre los más pequeños, de entre 4 y 12 años, con dibujos la Navidad tradicional o los símbolos de la hermandad Las inscripciones podrán realizarse del 3 al 29 de noviembre de 2025 a través d e un enlace disponible en la web de la hermandad.

Las obras deberán entregarse en la Casa de Hermandad los sábados de 11.30 a 13.00 horas antes del 25 de noviembre. n