Navidad
Tercera Caída organiza su VII certamen de pintura infantil
N .S.
La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída convoca el VII concurso infantil de Pintura "Felicitación de Navidad" donde el trabajo ganado r será la felicitación oficial de la hermandad. El certamen pretende fomentar la creatividad y el espíritu navideño entre los más pequeños, de entre 4 y 12 años, con dibujos la Navidad tradicional o los símbolos de la hermandad Las inscripciones podrán realizarse del 3 al 29 de noviembre de 2025 a través d e un enlace disponible en la web de la hermandad.
Las obras deberán entregarse en la Casa de Hermandad los sábados de 11.30 a 13.00 horas antes del 25 de noviembre. n
