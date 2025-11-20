La estampa inédita que se vivió en el bosque de valorio después de que el Ayuntamiento de Zamora retirase los grandes toboganes verdes en marzo de este año ha quedado atrás. Tras el desmontaje que se produjo por "cuestiones de seguridad", según declaró el concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas del consistorio, Pablo Novo, el Ayuntamiento de Zamora ha instalado los nuevos toboganes que ocuparán este espacio mítico del entretenimiento de los más jóvenes.

Estos son los nuevos toboganes de Valorio. / Ayuntamiento de Zamora

Tras montar los toboganes en una nave y, una vez que concluido el montaje, se han instalado en Valorio. Se trata de estructuras abiertas, frente a los retirados, que eran cerrados, en forma de tubo. Que se preparen niñas y niños, que vuelve renovado uno de los elementos de juego de Valorio más demandados.