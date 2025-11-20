Estos son los nuevos toboganes de Valorio
Medio Ambiente lleva a cabo la reposición de la escalera de acceso a los toboganes de Valorio. Operarios del Plan de Empleo adscritos al Servicio de Parques han realizado la instalación y acople de la estructura que sustituye íntegramente a la anterior que se encontraba en mal estado
La estampa inédita que se vivió en el bosque de valorio después de que el Ayuntamiento de Zamora retirase los grandes toboganes verdes en marzo de este año ha quedado atrás. Tras el desmontaje que se produjo por "cuestiones de seguridad", según declaró el concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas del consistorio, Pablo Novo, el Ayuntamiento de Zamora ha instalado los nuevos toboganes que ocuparán este espacio mítico del entretenimiento de los más jóvenes.
Tras montar los toboganes en una nave y, una vez que concluido el montaje, se han instalado en Valorio. Se trata de estructuras abiertas, frente a los retirados, que eran cerrados, en forma de tubo. Que se preparen niñas y niños, que vuelve renovado uno de los elementos de juego de Valorio más demandados.
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora
- Un año de cárcel por abuso sexual a una camarera menor en Zamora: 'Esto es solo un calentamiento