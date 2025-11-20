Un reto solidario en Zamora que da sus frutos medidos en euros

Un año más, Caja Rural de Zamora se sumó al tradicional Día Solidario, con el objetivo de favorecer el desarrollo social de la provincia. Fruto de esa acción altruista desarrollada el pasado 17 de octubre, la entidad recaudó una importante cantidad económica que acaba de entregar a Cruz Roja de Zamora.

En concreto han sido dos mil euros los que ha donado a la entidad de ayuda humanitaria gracias al Día Solidario de Caja Rural-Seguros RGA. Como cada año, los empleados del Grupo Caja Rural se reunieron en su ya tradicional jornada solidaria, una cita que refleja el compromiso social de la cooperativa de crédito.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar el desarrollo local y brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

En esta edición, la entidad decidió destinar la donación a Cruz Roja Zamora, con el propósito de apoyar el trabajo humanitario que desarrolla diariamente y, de forma especial, reconocer el esfuerzo excepcional realizado durante los incendios ocurridos este año en la provincia de Zamora, donde su intervención fue clave para atender a personas evacuadas, facilitar albergue de emergencia, apoyo psicosocial y acompañamiento a las familias afectadas.

La capacidad de respuesta de Cruz Roja en situaciones de emergencia ha sido esencial para minimizar el impacto de estos siniestros y garantizar una atención rápida y eficaz a la población.

La importancia de la labor de Cruz Roja Cruz Roja desempeña un papel fundamental en la atención a personas en riesgo de exclusión a través de múltiples programas centrados en la cobertura de necesidades básicas, la prevención de la pobreza, el acompañamiento social, el empleo, la infancia y la intervención en emergencias.

Su labor se basa en ofrecer apoyo integral y cercano, garantizando que las personas puedan afrontar situaciones difíciles con dignidad y recursos suficientes.

Gracias al trabajo del voluntariado y los equipos de Cruz Roja, miles de familias reciben asistencia directa, desde la distribución de alimentos y productos esenciales hasta la ayuda emocional, orientación laboral y respuesta ante emergencias como las vividas recientemente en los incendios de Zamora.

Este esfuerzo refuerza la cohesión social y contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

En el acto de entrega del cheque estuvieron presentes la presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.