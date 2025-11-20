El PP de Zamora propone un decálogo de rebajas fiscales para los autónomos

El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, acompañado por los parlamentarios nacionales Elvira Velasco y Óscar Ramajo, ha presentado a los autónomos de la provincia el decálogo de propuestas para rebajar impuestos y mejorar aspectos sociales del colectivo, representado por el presidente de CEOE, José María Esbec y la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza.

José María Barrios explicó que su partido está de acuerdo en que los autónomos paguen en función de sus ingresos reales, si bien criticó la forma en que este principio aplica el Gobierno, que utiliza al colectivo "como si fueran cajeros automáticos", símil que utilizó para criticar la, a su juicio, excesiva carga fiscal y de cotizaciones sociales, trabado además de trabas burocráticas, que lo único que consiguen es que baje cada vez más el potencial de unos emprendedores fundamentales para mantener el tejido productivo y los servicios.

Las medidas populares consisten en la exención del IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros, tarifa cero para nuevos autónomos (medida, que dijo, ya se ha implantado en Castilla y León por parte de la Junta), reducción de las declaraciones trimestrales a dos al año (o incluso una para los novatos), bonificar al 100% las cotizaciones por el primer empleado contratado y un 50% por el segundo o no pagar las cotizaciones en el caso de enfermedad grave.

También propone el PP para los autónomos facilidades para trabajar después de la edad de jubilación cobrando el 100% de la pensión (medida que teóricamente ya se puede hacer, pero que en la práctica es muy complicada) y también para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena (el pluriempleo, que también está regulado actualmente aunque muy penalizado fiscalmente).

La exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, la equiparación de los derechos por lactancia y clarificar el incrementar las deducciones por gastos son otras medidas, junto a un mejor trato de Hacienda ante los errores involuntarios a la hora de declarar, penalizados ahora mismo como si se tratara de defraudaciones.

El 80%, mayores de 55 años

Mingueza, por su parte, aseguró que las medidas anunciadas por el PP "va en la buena dirección" y en la línea del plan estratégico de autónomos presentado por su organización, destinado a "eliminar trabas, mejorar la protección social, favorecer el emprendimiento y el relevo generacional".

Castilla y León, dijo, entre 2015 y 2025, "ha perdido más de veinte mil autónomos, un 9,9%, es decir, entre dos mil y 2.500 autónomos al año. Zamora está perdiendo un 12,9% en esa última década, 130 autónomos al año", señaló la presidenta de ATA.

Un colectivo, además muy envejecido. El 80% de los autónomos de Castilla y León tiene más de 45 años y la mitad de ellos tiene más de 55 años". Es decir en las dos décadas "el grueso de los autónomos actuales va a dar baja natural". Además, menos del 2% de los autónomos tiene menos de 25 años. Datos que muestran cómo "tenemos un problema con el relevo generacional y si no ponemos medidas de apoyo que incentiven el emprendimiento a los jóvenes" a medio plazo "vamos a estar en caída libre".

"Necesitamos medidas urgentes para frenar esa sangría. Cada vez vemos más en los jóvenes más tendencia al funcionariado perciben el autoempleo desde un punto de vista negativo y es imprescindible revertir esta tendencia. No pintando el emprendimiento como un camino de rosas, porque no lo es, pero sí algo que nos permite desarrollar la actividad como nosotros queremos y dedicarnos a lo que más nos gusta".

Un tercer elemento en el que intervienen los autónomos es en la prestación de servicios, sobre todo en el medio rural, imprescindibles para mantener población.