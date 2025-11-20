Nuevas letras con la palabra Zamora para hacerse selfis: sus 55 años de historia y el artista local que las diseño

No son las grandes letras pendientes de instalar en la plaza de la Marina como proyecto elegido en los presupuestos participativos, pero Zamora ya tiene al menos un identificativo como los existentes en otras capitales para hacerse selfis y fotografías junto al nombre de la ciudad que se visita. Se trata además de unos grafemas con mucha historia y vinculadas a un artista local.

Aunque los zamoranos también podrán hacerse instantáneas junto a este nuevo elemento turístico, las letras recién instaladas son especialmente del gusto de los turistas que visitan la Bien Cercada. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido colocarlas en un lugar estratégico como es el parque de San Martín. Junto a ellas si sitúa la parada que se ha habilitado para los autobuses que llegan a Zamora con excursiones y visitantes de la exposición de Las Edades del Hombre "EsperanZa".

Las seis letras están hechas en un material muy utilizado por el artista zamorano que las ha realizado. Se trata del escultor zamorano Higinio Vázquez y no son unas letras que el Consistorio le haya encargado expresamente para este fin.

Al contrario, el nuevo identificativo turístico de la ciudad instalado este mismo jueves por la mañana en un jardín junto a las escaleras de la bajada de San Martín tiene una historia de 55 años tras de sí.

Las letras se incluyeron en un rótulo realizado por Higinio Vázquez originalmente, hacia 1970, para la fachada de la desaparecida Caja de Ahorros Provincial de Zamora de la calle Santa Clara.

Tal y como explica una placa instalada por el Ayuntamiento junto a los grafemas, las letras están modeladas individualmente, fundidas en aluminio, terminadas con herramientas manuales y patinadas con materiales dorados, con un estilo muy caracterísitco de la época en la que se diseñaron y de su autor.

Cartel informativo colocado en las escaleras de San Martín, junto a las letras. / José Luis Fernández

La placa identificativa colocada junto a las letras también alude al origen y la evolución del toponímico Zamora, con una primera referencia en el Concilio de Lugo del año 569 bajo el nombre de Semure.

"Es muy plausible que el antiguo nombre de Semure, por influencia de la etimología popular, se llegara a identificar a partir de la presencia musulmana en la ciudad, después del año 711 con el de Azemur (olivo silvestre o acebuche) y fácil deducir la evolución de la palabra Azemur a la de Zamora", según señala Carlos Piñel en el texto del cartel identificativo colocado junto a las escaleras de San Martín.