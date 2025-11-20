Una joven, herida tras un atropello en una céntrica calle de Zamora capital
Los hechos se han producido a primera hora de la noche y han obligado a movilizar a los servicios de emergencia
Este jueves estaba siendo un día tranquilo en las carreteras, caminos rurales y calles zamoranas en cuanto a accidentes se refiere, pero la buena racha se ha acabado con la llegada del ocaso. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación del accidente se produjo a las 18:57 horas, cuando se ha informado de un atropello en la céntrica calle Villalpando de la capital, a la altura del número 56 de esta vía. Hasta allí se han desplazado con celeridad los servicios de emergencias debido a que una joven de alrededor de 25 años se encontraba herida después de este suceso.
Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron hasta allí agentes tanto de la Policía Municipal de Zamora como de la Policía Nacional, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl. A su llegada al lugar de los hechos, han podido comprobar la situación de la herida -una mujer de alrededor de 25 años- para darle la atención médica necesaria y confirmar en las primeras valoraciones que no había perdido la consciencia. Por el momento, se desconocen las causas que han motivado este atropello que ha sumado un nuevo accidente a la lista capitalina.
