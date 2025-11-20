Cuando la hemeroteca habla: así contábamos la muerte de Franco en El Correo de Zamora

"Españoles... Franco ha muerto". Palabras inmemoriales pronunciadas por Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno, para anunciar el 20 de noviembre de 1975 -hace hoy 50 años- a todos los españoles la muerte del "Generalísimo". Con la voz quebrada, entona un "¡Viva España!" entre la alegría de media España, el dolor de la otra media y la inquietud generalizada sobre el futuro del país.

No eran ni las 5 de la mañana cuando la agencia de noticias Europa Press difundía la noticia en primicia y lo hacía con tres frases, la misma repetida tres veces: "Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto". Con este triplete, los redactores que hacían guardia en el hospital La Paz donde estaba ingresado no querían dejar lugar a dudas sobre la muerte del caudillo.

La noticia llegó después de varios días con Francisco Franco en estado crítico, sedado y con respiración asistida.

El Correo de Zamora

El periodismo vivió uno de sus episodios más históricos con la muerte del dictador, una defunción que significaba mucho más que un fallecimiento. Era el fin de una era y la llegada de un futuro que muchos esperaban. Desde el periódico decano de Zamora, EL CORREO DE ZAMORA, el hito también fue reflejado en sus páginas de esta manera:

Portada de EL CORREO DE ZAMORA el día después de la muerte de Franco. / LOZ

Mientras miles de personas desfilaban ininterrumpidamente ante el cadáver de Franco, los ojos ya estaban puestos en la figura de Juan Carlos de Borbón como Rey de España. Dos días después de la muerte del dictador, fue proclamado en las Cortes: "Hoy empieza una nueva etapa en la historia de España y la Corona integra a todos los españoles". También El Correo de Zamora daba fe del juramento y proclamación de Juan Carlos I:

Proclamación del Rey. / LOZ

Así contaban las horas previas a ese cambio en la historia de España en EL CORREO DE ZAMORA:

Hemeroteca de EL CORREO DE ZAMORA / LOZ

Hasta las páginas deportivas del periódico de los zamoranos hicieron un hueco para hablar del dictador:

Hemeroteca de EL CORREO DE ZAMORA / LOZ

Analista e historiadores dibujan a Franco como un hombre de ideas simples, escasa altura intectual pero sin un ápice de tonto y que trataba de disfrazar su crueldad con una imagen paternalista.

¿Qué pasaba en el mundo?

En noviembre de 1975, cuando murió en España el dictador Francisco Franco, en el mundo era noticia la independencia de Angola, la Marcha Verde hacia la frontera del Sáhara Occidental, la invasión de Timor Oriental o el naufragio del Edmund Fitzgerald en los Grandes Lagos.