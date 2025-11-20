Del fusilamiento al garrote vil y la tortura en Zamora

Bastaron nueve años para que el franquismo fusilara a 1.593 personas, 1.454 zamoranos y 44 zamoranas. Otras 95 siguen desaparecidas. El terror golpista de Franco se instaló en la provincia el 20 de julio de 1936, con el alzamiento militar contra la II República democrática española y los golpistas a tiros por Benavente y Villalpando, hasta el 4 de noviembre de 1945.

Los sistemas para asesinar impunemente fueron varios, desde los fusilamientos a las sacas, paseíllos, muertes en las cárceles y en los campos de concentración a causa de las malas condiciones de alimentación y sanitarias, y las torturas, explica el historiador e integrante del Foro por la Memoria de Zamora, Eduardo Martín González.

La inmensa mayoría ni siquiera tuvo derecho a un juicio, aunque los que hubo fueron amañados, siempre se les condenaba a través de los consejos de guerra, que en Zamora fueron 94: 92 hombres y dos mujeres. El resultado fue el fusilamiento de 90 y el garrote vil para una mujer y tres hombres.

Las "sacas" se hacían en las cárceles, donde se elegía a las víctimas que iban a morir bien a manos de falangistas, de militares, de guardias civiles o de guardias de asalto, a quienes se les entregaba con la excusa de que habían intentado escapar de los centros penitenciarios. La capital, Toro, Puebla de Sanabria, Benavente, Bermillo y Alcañices perdieron así a 700 personas, algunas de ellas tras pasar por cuartelillos o depósitos municipales de pueblos pequeños para acabar abatidas a balazos.

El Foro por la Memoria de Zamora dispone de documentación de la orden de traslado de presos de varias de esas cárceles, "órdenes firmadas por los quienes han ordenado su ejecución y con el recibo firmado por los asesinos, entre los que estaban Martín Mariscal, Segundo Viloria, José Avedillo, Luis Valera, Juan Luis Rodríguez o Manuel Girón", entre otros.

Los "paseos" son los arrestos en domicilios, a veces, a altas horas de la madrugada o entrada ya la noche, también en los lugares de trabajo. Los partidarios del dictador Franco usaban camionetas o coches para llevar a estas personas a zonas descampadas o a cunetas para su fusilamiento y posterior enterramiento en las fosas comunes, tal y como se ha documentado no sólo verbalmente por los supervivientes del genocidio español y sus familiares, sino con textos oficiales de aquellos años de terror y muerte. "Esas víctimas son las más difíciles de identificar y cuantificar, muchas de ellas no fueron inscritas en el registro civil o fueron enterradas como desconocidas", agrega Martín González.

El historiador zamorano agrega a esas diversas formas de matar de Franco el fallecimiento de los presos políticos como consecuencia de las pésimas condiciones sanitarias de la cárcel o de los campos de concentración, por los malos tratos y la tortura. Era "una práctica generalizada de los militares sublevados para con los más de 11.000 presos documentados, aunque hubo más para intentar obtener confesiones para sustentar la narrativa del peligro de un supuesto proyecto de revolución comunista que justificara" su levantamiento contra el régimen democrático republicano. Casos de muertos por torturas hubo Gallegos del Pan, Molacillos, Morales de Toro, El Piñero y otras localidades".

Solo 40 fosas comunes documentadas

La mayoría de las personas fusiladas por Franco en la provincia fueron a parar a fosas comunes, más de 40 documentadas, cifras provisionales como el número de asesinados y asesinadas. De esas fosas localizadas solo seis se han exhumado, la primera en 1951 en Vallesa de la Guareña por los familiares y otras cinco gracias a la acción y el trabajo de asociaciones memorialistas, ubicadas en Benegiles, Toro, Faramontanos de Tábara, Santa Marta de Tera y Palazuelo de las Cuevas, explica Eduardo Martín González, integrante del Foro por la Memoria de Zamora.

El estudioso de la guerra civil y la dictadura franquista y la masacre que supusieron en Zamora, que pronto recogerá en un libro, concreta que la mayoría de las fosas fueron arrasadas, una política de destrucción que se practica hasta este siglo XXI con la construcción de infraestructuras que ha llevado por delante los restos de esas personas sin respetar el derecho de las familias a saber dónde están sus seres queridos y recuperarlos para darles sepultura digna.

Otros cadáveres fueron trasladados como ocurrió con la fosa de Zamora entre 1936 y 1947; o una parte de la de Benavente. "La construcción de carreteras, de la red ferroviaria, las concentraciones parcelarias, el reaaprovechamiento de los espacios en los cementerios o la simple mala fe han llevado a que sea muy difícil localizar los restos de la mayoría de víctimas de la provincia", agrega el historiador.

Asesinatos en más de 195 municipios y 2.700 embargos Las investigaciones históricas confirman que, al menos, 195 localidades de la provincia, casi la mitad de los municipios zamoranos, tuvieron muertos a manos de los golpistas, "lo que desmiente el tópico de una retaguardia tranquila", apunta Eduardo Marín González. "En pueblos como Torres del Carrizal, Gallegos del Pan o Cañizo, se asesinó amás del 2 % de habitantes". La enorme represión también la sufrieron barrios de la capital como Olivares o Molinos de San Lázaro, "con porcentajes similares de muertos y personas torturadas o asesinadas a plena luz del día delante del vecindario, a veces". Además, 2.689 personas se vieron despojadas de sus bienes, incautados.

Resulta imposible conocer todas las atrocidades cometidas en la Guerra Civil y la dictadura de Franco que defienden la extrema derecha, con un discurso peligroso. Aunque con la documentación existente es más que suficiente para condenar los 40 años curentos del régimen dictatorial, los historiadores denuncian que el 90% de escritos, certificados, órdenes... del Archivo de Salamanca fueron quemados tras la Ley de Amnistía.