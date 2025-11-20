Faúndez subraya la importancia de las diputaciones para garantizar la igualdad de oportunidades entre el mundo rural y urbano

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, ha subrayado hoy la importancia de que las diputaciones continúen siendo instituciones "esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades entre el mundo rural y urbano", especialmente en provincias como Zamora, donde la lucha contra la despoblación y la mejora de los servicios públicos en los pequeños municipios son prioridades estratégicas.

Declaraciones que ha realizado durante su participación en la Jornada "El Futuro de las Diputaciones Provinciales", organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y celebrada en la sede de la Federación.

El encuentro ha reunido a presidentes y diputados provinciales, alcaldes, concejales, personal técnico de entidades locales y expertos universitarios para analizar el papel actual y futuro de las diputaciones en un contexto de transformación institucional y desafíos territoriales.

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quienes han destacado la importancia del municipalismo y del papel vertebrador de las instituciones provinciales en la cohesión del territorio.

El programa ha abordado dos grandes bloques de análisis. Por un lado, se ha debatido sobre la gobernanza y financiación de las diputaciones provinciales, en la primera mesa en la que se han tratado cuestiones como la reforma competencial, la suficiencia financiera, el sistema electoral provincial o la gestión de servicios intermunicipales, reforzando el papel de las diputaciones como "ayuntamiento de ayuntamientos".

Por otro, en la segunda mesa se ha tratado la temática de la provincia como plataforma de articulación del territorio. En este espacio se ha profundizado en el papel estratégico de las diputaciones en la lucha contra la despoblación, el impulso al desarrollo rural y la cohesión territorial y social. Han intervenido responsables provinciales de Toledo y Albacete, además de especialistas en derecho administrativo y representantes de los habilitados nacionales.