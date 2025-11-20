La editorial zamorana Sabaria reedita el poemario "Mercados" de Jesús Losada

El poemario "Mercados", del zamorano Jesús Losada, publicado por primera vez en el año 2009 por el sello Celya dentro de su colección Aedo, tuvo una reedición en el año 2020.

Los versos ahora tienen nueva vida de la mano de la editorial Sabaria que apuesta por incluirlo en su colección de poetas en una edición bilingüe en castellano y portugués.

Corpus

El volumen, que cuenta con un prólogo del autor leonés Alberto Vallejo, reúne 15 poemas divididos en dos partes, una dedicada al mercado modernista de Zamora, y la segunda, a los mercados de La Raya y la traducción la han llevado a cabo el propio autor y Concha López Jambrina.

Traducción

"El poeta que traduce sus propios versos conoce el sentido de cada una de las palabras" remarca Jesús Losada, quien atestigua que solo ha corregido "un par de versos de uno" porque "es un libro que siempre me ha gustado mucho y siempre ha tenido muy buena acogida por parte del lector".

El autor también aporta que el poemario "recoge todos aquellos sentimientos, aquellos conocimientos de cuando los mercados todavía no eran como los de ahora".

Lugasres "de conocimiento"

Más de tres lustros después los poemas siguen teniendo vigencia, ya que los mercados rayanos "siguen existiendo".

"Son lugares de intercambio y de conocimiento de las costumbres más ancestrales, más atávicas, donde he conocido a mucha gente del Portugal profundo, que vendía sus productos, con quienes entablé conversación y con algunos de ellos mantengo contacto todavía" precisa el poeta y profesor de Portugués.