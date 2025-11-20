El diccionario de la lengua vernácula de Zamora

Las cifras dan vértigo. 42.000 entradas, 66.000 acepciones y unas 9.000 expresiones integran los seis diccionarios que conforman "Tesoro léxico de Zamora", elaborado por Juan Carlos González Ferrero y que supone la materialización de una labor de recopilación efectuada a lo largo de 30 años.

Desde 1995 este estudioso ha ido recogiendo las palabras que figuraban "en más de 300 estudios que se han hecho en siglo y medio" argumenta.

Preparación

Tres décadas en los que la tecnología ha variado, pero en su hacer ha utilizado "la misma base de datos, con distintas versiones" y reconoce que cuando empezó con este trabajo de hormiguita tenía claro que "lo iba a publicar", pero no sabía en qué formato puesto que entonces se empleaba, por ejemplo, el CD-ROM, soporte ahora en desuso.

Con el respaldo del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo esta empresa lingüística va a ver la luz, a lo largo de varios años, en seis volúmenes siguiendo el criterio alfabético y con el proyecto, en el horizonte, de contar con una página web donde se pueda consultar online, tal y como sucede con la RAE.

Primer volumen

El primer diccionario, que comprende de la A a la B, presenta 7.000 entradas y a lo largo de 1.400 páginas reúne "una introducción" en la que se explica el contenido del diccionario, "una relación de los trabajos que yo he consultado para hacer el diccionario, más de 300, una relación de los estudios de otras partes del mundo hispánico en los que he buscado información para saber si en otros sitios se utilizaba también esta palabra, es decir, en diccionarios de Asturias, de León, de Andalucía, de Canarias, también información sobre América, sobre Aragón, sobre Castilla-La Mancha, etcétera, asi como el índice de las diferentes letras" desgrana González.

Análisis

Para este profesor de Lengua y Literatura, ahora jubilado, lo más laborioso de la titánica empresa corresponde "al volcado de las obras en el diccionario" y no le duelen prendas en reconocer que lo más complejo reside "en el estudio, que consiste en determinar la etimología y el ámbito de uso de la palabra", ya que "siempre hay palabras que no aparecen en ninguna otra parte con lo cual se puede formular la hipótesis de que son típicas de Zamora, propias de Zamora".

En este sentido agrega que muchas de las típicas de Zamora se encuentran en León o en Salamanca o en Asturias "por la unidad que existe cultural y lingüística en toda esta región del antiguo Reino de León".

Sensibilidad

Este lingüista tiene muy claro que la sensibilidad hacia la lengua vernácula "ha aumentado" en los últimos años. Alude al trabajo de colectivos como la Asociación Cultural Furmientu y su concurso de vocabularios "de donde he extraído muchas palabras".

Gran parte del vocabulario recogido hace referencia a modos de vida de tiempos pasados, a trabajos y oficios desaparecidos o casi en extinción. "La mayor parte de las palabras que están recogidas en el diccionario o se usan o están completamente en desuso, pero se siguen recordando. Mientras siga habiendo hablantes estoy seguro de que muchas van a permanecer" argumenta el experto que ahondará en su proyecto, acompañado por la vicepresidenta del IEZ, Blanca Flor Herrero, el 20 a partir las 19.30 horas en la Biblioteca Pública de Zamora.

