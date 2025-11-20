Composiciones de Miguel Berdión sonarán en León

La música que compuso el músico zamorano Miguel Berdión será interpretada en un recital impulsado desde área de actividades culturales de la Universidad de León.

La pianista y musicóloga Raquel del Val llevará a cabo el 20 de noviembre el concierto titulado "La tradición popular en el piano virtuoso (Cantos de mi tierra)", donde tocará piezas, entre otros, del gaditano José Muñoz Molleda, los navarros Joaquín Larregla y Fernando Remacha, la madrileña María Rodrigo, el zamorano Miguel Berdión, el burgalés Antonio José o los leoneses Evaristo Fernández Blanco y Pedro Blanco.

Repertorio

En este repertorio "el piano se convierte en un vehículo privilegiado para narrar lo nacional desde una perspectiva íntima, evocando paisajes, costumbres y sentimientos arraigados en la memoria colectiva" explican.

.Los compositores "comienzan a forjar una identidad musical propia, recurriendo a las raíces populares del país para enriquecer un lenguaje pianístico cada vez más personal. La influencia de las grandes escuelas europeas del piano virtuosístico de finales del siglo XIX se entrelaza con elementos característicos del folclore hispano", subrayan desde la organización.

Pianista

Raquel del Val alterna su actividad concertista con la investigación musicológica y se encuentra inmersa desde hace años en la revisión y publicación de los legados del compositor burgalés Antonio José Martínez Palacios y del leonés Pedro Blanco.