Black Friday 2025: que día empieza, cuánto dura y cuál es su origen
Descubre cuándo son las fechas clave para realizar tus compras a un precio más barato
Joana Aina Ferrer
Se acerca el Black Friday, uno de los momentos clave del calendario comercial a nivel mundial. Durante estas fechas, los compradores preparan sus cestas para aprovechar las mejores ofertas en tecnología, moda, hogar y prácticamente cualquier sector, incluyendo, por ejemplo, aerolíneas, que durante estas fechas ofrecen precios más baratos. Aunque en sus inicios se trataba de un único día de grandes descuentos, hoy en día el periodo promocional se ha extendido mucho más, comenzando incluso días antes del esperado viernes y coincidiendo con la antesala de las compras navideñas.
¿Cuándo comienza el Black Friday?
El día central del Black Friday será el viernes 28 de noviembre, como dicta la tradición: el cuarto viernes del mes. Sin embargo, muchos comercios, especialmente online, adelantan sus promociones y empiezan a ofrecer descuentos desde la semana anterior.
¿Hasta cuándo hay ofertas?
Las rebajas continúan durante todo el fin de semana y, en la mayoría de los casos, concluyen el Cyber Monday, que este año se celebrará el 1 de diciembre. Este día suele ofrecer las mejores oportunidades en productos electrónicos.
¿Qué es el Small Business Saturday?
Entre el Black Friday y el Cyber Monday, como su nombre indica, se celebra también una propuesta extra, impulsada por American Express en el año 2010. Se trata del Small Business Saturday, este año el 29 de noviembre, que consiste en apoyar a los pequeños comercios durante la gran vorágine de compras en estas fechas.
Consejos para aprovechar mejor las ofertas
Este evento, marcado en el calendario por muchos, ofrece muchos productos con descuentos considerables y eso provoca a su vez que dichos artículos se agoten más rápidamente. Algunos de los consejos para triunfar este Black Friday son:
- Crear una lista
- Activar las alertas de comercios online
- Llenar las cestas con lo requerido
- Comparar los precios de los productos.
La historia detrás del Black Friday
La tradición del Black Friday nace en Estados Unidos en los años 60, celebrándose justo después del Día de Acción de Gracias como inicio oficial de la temporada de compras navideñas. Su nombre se originó en Filadelfia, donde la policía local lo utilizó para describir el caos de tráfico que se producía en estas fechas. Años más tarde, en el 2010, empezó a popularizarse en España, impulsado por grandes empresas internacionales.
