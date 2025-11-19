Zamora celebra hoy el homenaje al talento femenino en la gala eWoman

El salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León acoge hoy la gala eWoman 2025, organizada por La Opinión-El Correo de Zamora, un encuentro que reconoce la aportación y el liderazgo de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales de la provincia.

El acto arranca a las 17:00 horas con la bienvenida y la apertura institucional a cargo de María Auxiliadora Fernández, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora. A continuación, se presentará el proyecto Cambyo, seguido de las ponencias inspiradoras de profesionales destacadas: Inés Velasco Sánchez, técnico de mantenimiento de centrales hidroeléctricas de Iberdrola y Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora. El programa incluye también una sesión de coaching impulsada por Cambyo.

A las 18:35 tendrá lugar la entrega de los premios eWoman 2025, con la intervención de Amaranta Ratón, diputada provincial de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad. Se otorgarán los galardones en las categorías Igualdad, Trayectoria Profesional, Mérito Deportivo, Mujer Rural, Mujer y Tecnología (JCYL), Talento Joven y Sin Barreras.

La clausura institucional llegará a las 19:00 horas, de la mano de Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, poniendo el broche final a una jornada dedicada a visibilizar y celebrar el talento femenino zamorano.

El evento cuenta con el patrocinio de Fundación Caja Rural, Iberdrola, Aquona, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza, Lácteas Cobreros y Coca-Cola. Además, colaboran el Consejo Consultivo de Castilla y León y Exquisiteza, cuyo apoyo contribuye a poner en valor este espacio de reconocimiento al liderazgo femenino. n