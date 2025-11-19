Zamora busca investigadores que expliquen sus proyectos con una cerveza en la mano

Pint of Science, el festival internacional de divulgación científica que propone un encuentro entre investigadores y el público en los bares, llega los días 18, 19 y 20 de mayo a múltiples ciudades de España, entre ellas Zamora.

Se trata de un evento de índole internacional que invita a los investigadores más punteros a compartir sus conocimientos en un ambiente relajado como es el de los bares.

En la actualidad, el festival está en proceso de organización y está abierto el periodo de inscripción para ponentes. Una convocatoria dirigida a personas investigadoras en activo, tanto del ámbito público como el privado y que dispongan de un código ORCID (un número único que identifica a cada investigador).

Ponentes relacionados con Zamora

Además, se busca “ciencia de kilómetro 0”, es decir que las y los ponentes estén relacionados de alguna forma con Zamora: el centro de investigación sea de nuestra provincia, que el objeto del estudio esté relacionado con Zamora o que sea una científica o científico con una relación personal con nuestra localidad.

Las personas seleccionadas acercarán el conocimiento científico al público general, en bares, espacios de reunión por excelencia, lugaresde encuentro distendido y ambientes que facilitan la difusión de las investigaciones más allá de los círculos académicos.

Tres días de ponencias en los bares

Durante los tres días consecutivos en los que se desarrolla, se crea un formato accesible a todos los públicos, de forma simultánea en todo el mundo. “No es requisito para el público saber del tema, ya que la organización y los ponentes se encargarán de contarlo de forma sencilla y cercana”, aseguran.

Una charla de Pint of Science en Zamora. / Cedida

El escenario elegido para este evento son los bares. El objetivo del evento es ofrecer charlas sobre investigaciones científicas a nivel local, de una manera divertida y accesible al público, en escenarios poco convencionales. “De esta forma, se ofrece una plataforma que permite a la gente conocer y discutir la investigación directamente con las personas que la llevan a cabo, en un ambiente distendido”, explican.

“Además, se buscan como objetivos democratizar el conocimiento científico, fomentar el diálogo y la curiosidad sobre la ciencia, visibilizar el impacto social de las investigaciones científicas o promover una ciudadanía crítica e informada”, añaden.

En un lenguaje comprensible y cercano, las y los investigadores hablarán sobre proyectos de las áreas más variadas, englobadas en seis áreas temáticas diferenciadas: Mente Maravillosa, De los Átomos a las Galaxias, Nuestro Cuerpo, Planeta Tierra, Tech me out y Nuestra Sociedad.

Elequipo organizador de Zamora

En Zamora, esta iniciativa está puesta en marcha por el mismo equipo de personas que la pasada edición de este año 2025: Silvia Mielgo, comunicadora y organizadora de eventos, Daniel Valcárcel, Alicia Sampedro, Juan Primo, David Santamaría, Carmen García, Chelo Monterrubio y Patricia Ramos,un grupo de profesores de institutos de la provinciade Zamora, que imparten diversas materias de ciencias.

Parte del equipo organizador de Pint of Science en Zamora. / Cedida

Todos ellos consideran esencial “democratizar el saber científico, fomentar la curiosidad y la conversación rigurosa sobre ciencia y fortalecer una ciudadanía escéptica, reflexiva y con capacidad crítica”, subrayan.