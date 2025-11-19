Vendidos ya más de 1.200 pases del certamen de bandas de cornetas y tambores de Jesús Nazareno
Más de 1.200 localidades se han venido en el primer día de venta de entradas para el I Certamen de Bandas de Cornetas y Cornetas que organiza la Cofradía de Jesús Nazareno con motivo del su 375 aniversario, según han informado fuentes de La Mañana.
El próximo 20 de junio en el auditorio Ruta de la Plata se darán cita cinco de las mejores agrupaciones cornetas y tambores de toda España a lo que se sumará la agrupación de la propia cofradía.
En el certamen tomarán parte desde la provincia de Sevilla las bandas de cornetas y tambores de Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, Nuestra Señora del Sol así como Jesús del Gran Poder. A estos tres colectivos se sumará la participación Santísimo Cristo de la Victoria, de León; Santísimo Cristo a la Columna el amarrado de Ávila así como el colectivo anfitrión, Jesús Nazareno de Zamora.
La Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación presentó este certamen y el resto de propuestas diseñadas para conmemorar la efeméride el pasado fin de semana dentro de la Feria Internacional de Turismo Interior, Intur, que se celebró en Valladolid.
