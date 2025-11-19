Primer adelanto del programa PanFest Zamora: un campeonato internacional de panadería

Ya se van conociendo más detalles en torno a la cita que busca convertir Zamora en la capital del pan y la harina. Tras el queso, el gran protagonista de la feria de Fromago, la provincia se volcará en la organización de un Festival Internacional del Pan que llenará la capital de actividades, demostraciones y encuentros abiertos al público.

El primer Simposio del Pan y la Harina, celebrado en el Palacio de la Encarnación, ha sido el punto de partida del PanFest. Un encuentro que reunió a más de 200 representantes del sector cerealista, molinero, panadero y gastronómico que ensalzaron las virtudes del pan y su relación con la provincia.

El innovador proyecto, bautizado como PanFest, tiene como objetivo último situar el pan artesano y a la harina que lo hace posible "en el lugar de prestigio que históricamente ocupó y que ha ido perdiendo debido a la industrialización del sector", subrayan desde Caja Rural de Zamora, entidad promotora del evento.

Primer Simposio del Pan y la Harina y presentación del proyecto PanFest Zamora 2027 / Alba Prieto / LZA

Aunque el grueso de actividades se realizarán en el año 2027 en el marco del Festival Internacional del Pan, en junio del próximo año se celebrará un congreso interdisciplinar que reunirá a reputados expertos.

500 panes a degustar

Durante el PanFest tendrá lugar la primera edición del International Bread Cup, campeonato internacional de panadería en el que se espera catar 500 panes de panaderos procedentes de diversos países.

"La provincia tiene la estructura y la ambición necesarias para liderar esta apuesta. Hay que hacer las cosas a lo grande, con humildad, pero con confianza", pronunció el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. En este sentido, resaltó como "esenciales" los sectores agroalimentario, turístico y energético para Zamora, incidiendo en la necesidad de la provincia de convertirse en "referentes en la harina y el pan".

Por su parte, Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, organizadora del festival, anunció que PanFest "representa mucho más que un evento gastronómico" en el que se busca "reivindicar la harina y su origen" y "que no todo vale en el mundo del pan" porque "revalorizar la harina es apostar por una alimentación más sana, sabrosa y justa".

Objetivo que se buscará materializar con Zamora como epicentro. "Una provincia en la que la harina y el pan son esenciales", manifestó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Una ciudad con un vínculo histórico con los molinos por lo que "es esencial poner el pan en su lugar", reiteró el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Aspectos que han animado a instituciones y organizadores a apostar por la celebración de este primer festival en torno al pan. "Vamos a ir con todo", anunció el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Compromiso de todos para convertir a Zamora en la capital española del pan.

Dar al pan el valor que merece

Este primer simposio giró en torno a dos mesas redondas con grandes expertos vinculados al pan y las harinas. La primera, dedicada al mundo de las harinas como ingrediente con alma, reunió a profesionales que representan distintos eslabones de la cadena de valor.

Samuel Moreno, chef del restaurante El Molino de Alcuneza* (Sigüenza, Guadalajara) y uno de los cocineros que más importancia le da al pan en su restaurante, que precisamente es un antiguo molino harinero del siglo XIV, recalcó que el pan es una receta más de las que sirven en el restaurante y defendió que la calidad del pan empieza en la semilla. "Tenemos que centrarnos en darle un valor extra al pan", apostando por el uso de harinas ecológicas.

Primer Simposio del Pan y la Harina y presentación del proyecto PanFest Zamora 2027 / Alba Prieto / LZA

Elisabete Ferreira, panadera portuguesa de referencia (Pão de Gimonde, Braganza), tercera generación de panaderos y elegida Mejor Panadera del Mundo en 2024, enfatizó durante su intervención en lo importante que es "conocer bien la harina" y destacó la importancia de una relación estrecha con el molinero.

Coincidió con ella el gallego Guillermo Moscoso (Pan da Moa), uno de los panaderos artesanos más influyentes de Galicia y quinta generación en su panadería en Santiago de Compostela; quien además insistió en que la verdadera revolución pendiente de la panadería está en recuperar el valor del cereal y afirmó que "el cliente final es quien mejor entiende el trabajo que hay detrás" cuando se explica el origen del producto.

El cuarto miembro de la mesa era Juan Carbajo Aguirre, director de Molinos del Duero, empresa que lleva un siglo elaborando harinas como la Harina Tradicional Zamorana, la única con Marca de Garantía Harina de Calidad. Carbajo explicó las exigencias técnicas de cada cosecha y señaló que "hay que buscar dónde meter las variedades antiguas y explicar al panadero cómo trabajarlas".

La segunda mesa, centrada en los panes en la alta gastronomía, abordó el salto del pan artesano al servicio de sala y la cocina de vanguardia. Ibán Yarza, divulgador y uno de los mayores referentes europeos en cultura del pan, alertó de que "la restauración de alto nivel aún no le da al pan el lugar que merece" y de lo mal que se habla del pan en determinados sectores.

Para Daniel Jordà, maestro panadero y creador de Panes Creativos (Barcelona), reconocido por sus colaboraciones con cocineros de prestigio, "los panes buenos que respeten la calidad son lo que más se demandan" en los restaurantes contemporáneos. Jordà, que tiene formación en Bellas Artes, explicó que la usó para llegar a un cliente de alta gastronomía, trabajando con varios restaurantes con estrella Michelin que reconocían su trabajo. "Forma parte del espectáculo. La creatividad era importante para que te llamaran los restaurantes. Los panecillos tuvieron su momento, ahora más la hogaza", comentó.

Por su parte, la zamorana Annika García Escudero, copropietaria y jefa de sala del Restaurante Iván Cerdeño** (Toledo), restaurante que recibió el Premio al Mejor Pan de Restaurante año 2025, apreció que "la temperatura y la textura son tan importantes como explicar quién lo produce", enfatizando la comunicación en sala. "Siempre hemos cuidado el pan que compramos, valorando a los productores y panaderos artesanos, pero teníamos la asignatura pendiente de cómo servirlo y se trabaja en conjunto sala-cocina para darle relevancia y protagonismo", declaró ensalzando la figura del ‘panier’, en la sala.

"Hay espacio para el pan en la alta gastronomía y debería haber aún más, es un error relegarlo a un segundo plano", pronunció en su turno el chef zamorano Luis Alberto Lera, referente nacional en cocina cinegética desde su restaurante Lera* (Castroverde de Campos). "En los restaurantes de zonas paneras como Castilla es esencial en las elaboraciones, no solo como acompañante: migas, sopa de ajo, salmorejo… El reto es ganarle la batalla al pan industrial", afirmó.

Organizadores

PanFest 2027 está promovido por Caja Rural de Zamora y su fundación, y organizado por Madrid Fusion y Vocento Gastronomía. Además, cuenta con la participación de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora. Como colaboradores se encuentran Harina Tradicional Zamorana, Molinos del Duero y el Consorcio de Ovino de Zamora. No obstante, se irán sumando nuevos patrocinadores y colaboradores.