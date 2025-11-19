Universidad
La Politécnica de Zamora propone construir carreteras con este material reciclado
Un proyecto de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, propone la mejora de la durabilidad de las carreteras a través de la creación de materiales reciclados procedentes de la industria de la celulosa
El proyecto se llama Adicel y está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lo llevan a cabo investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y se centra en aprovechar los residuos que se generan en la industria de la celulosa para crear un material que asegure una mejor durabilidad de las carreteras a pesar del tráfico diario que soportan.
Dirigido por los profesores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos, este proyecto cuenta con la participación de otros investigadores de la Universidad de Salamanca y la colaboración internacional de los grupos de investigación en Pavimentación Vial de la Universidad de La Frontera y en Ingeniería Vial de la Universidad Austral, ambas en Chile.
Un gran reto medioambiental
"Los residuos que genera la industria de la celulosa y el papel se han convertido en uno de los grandes retos medioambientales del sector. Cada año, en España se producen cerca de veinte millones de toneladas de pulpa y papel, de cuyo proceso resultan 1,3 millones de toneladas de lodos y cenizas", resumen.
Ante esta situación, el objetivo principal de este proyecto es crear aditivos sostenibles y materiales alternativos para la fabricación de mezclas bituminosas a partir de residuos procedentes del tratamiento de aguas residuales del proceso de producción e incineración de biomasa usada como fuente de energía en los centros de fabricación.
Una oportunidad para la economía circular
"Queremos transformar un problema ambiental en una oportunidad de economía circular", resumen.
Este proyecto, avalado por el ministerio en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, lleva en marcha desde 2023 —con una duración de cuatro años— y ya está comenzando a ofrecer resultados promedores, con avances que avalan el potencial científico de la Escuela Politécnica y sus equipos de investigación, comprometidos, además, con la innovación sostenible.
