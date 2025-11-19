La Opinión-El Correo de Zamora entrega los Premios eWoman 2025 para impulsar el talento femenino de la provincia

Zamora se ha vestido este miércoles de gala para una nueva edición de los Premios eWoman, organizados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y que tienen durante la tarde de hoy su día grande con la premiación de las distintas categorías. Un evento en constante crecimiento cada año y que sirve como trampolín para poner en valor el trabajo femenino en el mundo empresarial y en los puestos de dirección del tejido productivo de la capital y la provincia. Por todo ello, este 19 de noviembre es el día de todas esas mujeres que lideran el crecimiento de Zamora, labor por la que serán galardonadas en el Consejo Consultivo de Castilla y León.

Los 'Premios eWoman 2025' están compuestos por un total de siete galardones, que tienen en cuenta las diferentes ramificaciones del esfuerzo laboral y empresarial de las mujeres en Zamora. El premio de Igualdad se entrega a aquella mujer que con su trabajo, iniciativa o logros ha contribuido a la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. El premio 'Trayectoria Profesional' reconoce la labor a lo largo de los años, mientras que el de 'Mérito Deportivo' destaca a la mejor atleta zamorana. La lista se completa con los premios 'Mujer Rural', 'Mujer y Tecnología', 'Talento Joven' y 'Sin Barreras'.

El acto de este miércoles, 19 de noviembre, se ha iniciado a las 17:00 horas con la intervención de María Auxiliadora Fernández, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora y encargada de la apertura institucional; así como de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica. El relevo lo ha cogido, inmediatamente después, la presentación del proyecto 'Cambyo' junto a las ponencias inspiradoras de profesionales destacadas del mundo empresarial zamorano: Inés Velasco Sánchez, técnico de mantenimiento de centrales hidroeléctricas de Iberdrola, y Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora. El programa incluye también una sesión de coaching impulsada por 'Cambyo'.

Apoyo público y privado

La entrega de los 'Premios eWoman 2025' se iniciará a las 18:35, con la intervención de Amaranta Ratón, diputada provincial de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad. Una vez recibidos los galardones por todas las premiadas de esta edición, tomará la palabra para la clausura institucional Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. El evento ha contado con el patrocinio de Fundación Caja Rural, Iberdrola, Aquona, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza, Lácteas Cobreros y Coca-Cola. Además, colaboran Exquisiteza y el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo apoyo pone en valor este espacio de reconocimiento al liderazgo femenino.