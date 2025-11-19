Olivia Vicente presenta su último libro sobre fotografía en Zamora

Sobre la fotografía y su relación con la construcción de narrativas visuales del cuerpo humano, la identidad, la belleza incluso la enfermedad y la muerte reflexiona en su último libro la zamorana Olivia Vicente.

La autora, que explora cómo las imágenes influyen en la percepción, dará a conocer "Anatomía de la imagen", publicado por la editorial Tres Hermanas, el sábado día 22 de noviembre a las 12.30 horas en la librería Semuret.

En el acto estará acompañada por Patri Alonso.

Cartel de la presentación. / Cedida

Trayectoria

Olivia Vicente Sánchez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde también realizó los cursos de doctorado y presentó su tesina.

Actualmente imparte clases de Lengua castellana y Literatura en Secundaria.

Con anterioridad ha publicado la novela "Donde ya no hay adiós".