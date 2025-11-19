Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olivia Vicente presenta su último libro sobre fotografía en Zamora

La zamorana presenta "Anatomía de la imagen" este sábado en Semuret

Olivia Vicente.

Olivia Vicente. / Cedida

Natalia Sánchez

Sobre la fotografía y su relación con la construcción de narrativas visuales del cuerpo humano, la identidad, la belleza incluso la enfermedad y la muerte reflexiona en su último libro la zamorana Olivia Vicente.

La autora, que explora cómo las imágenes influyen en la percepción, dará a conocer "Anatomía de la imagen", publicado por la editorial Tres Hermanas, el sábado día 22 de noviembre a las 12.30 horas en la librería Semuret.

En el acto estará acompañada por Patri Alonso.

Cartel de la presentación

Cartel de la presentación. / Cedida

Trayectoria

Olivia Vicente Sánchez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde también realizó los cursos de doctorado y presentó su tesina.

Actualmente imparte clases de Lengua castellana y Literatura en Secundaria.

Con anterioridad ha publicado la novela "Donde ya no hay adiós".

