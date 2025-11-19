Literatura
Olivia Vicente presenta su último libro sobre fotografía en Zamora
La zamorana presenta "Anatomía de la imagen" este sábado en Semuret
Sobre la fotografía y su relación con la construcción de narrativas visuales del cuerpo humano, la identidad, la belleza incluso la enfermedad y la muerte reflexiona en su último libro la zamorana Olivia Vicente.
La autora, que explora cómo las imágenes influyen en la percepción, dará a conocer "Anatomía de la imagen", publicado por la editorial Tres Hermanas, el sábado día 22 de noviembre a las 12.30 horas en la librería Semuret.
En el acto estará acompañada por Patri Alonso.
Trayectoria
Olivia Vicente Sánchez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde también realizó los cursos de doctorado y presentó su tesina.
Actualmente imparte clases de Lengua castellana y Literatura en Secundaria.
Con anterioridad ha publicado la novela "Donde ya no hay adiós".
