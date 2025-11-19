Leticia García y los pasos hacia la igualdad en el empleo femenino

La entrega de los premios eWoman 2025 de Zamora concluyó con la intervención de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, que subrayó la apuesta del Gobierno autonómico por el empleo y el relevo generacional en femenino, con acciones que se ejemplifican en el programa Relevacyl o en el aumento del 60% del presupuesto para incentivar la inserción laboral de mujeres desde que es consejera.

Pese a los pasos dados, Leticia García admitió que todavía quedan techos de cristal que romper y estereotipos que dejar atrás.

Propuso para ello seguir trabajando en dos áreas: en la del emprendimiento femenino, ya que solo el 34% de los autónomos son mujeres; y en la de los grados universitarios y la Formación Profesional STEM, ámbitos educativos técnicos y científicos en los que las mujeres únicamente representan el 15 y el 12% del alumnado, respectivamente.

La consejera resaltó los datos históricos de empleo femenino, tanto en Zamora como en el conjunto de Castilla y León, y el «compromiso inequívoco» del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco con la igualdad, que aborda de una manera transversal desde todas las consejerías.

Antes de la entrega de premios, Leticia García recordó que cuando ella accedió como funcionaria a la jefatura de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora, en el año 2009, era la única mujer jefa de servicio en la Delegación Territorial de la Junta en Zamora.

"Todos los jefes de servicio eran hombres, era un ámbito absolutamente masculino", reconoció, para subrayar que desde entonces todo ha cambiado "muchísimo" y en ese sector ahora existe "prácticamente una paridad, aunque todavía quedan ahí ámbitos en los que hay que seguir trabajando", admitió.

Ella, según expuso, no ha tenido dificultades por ser mujer y ha llegado a máxima responsable de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo "de forma relativamente fácil, simplemente con el trabajo, que no es poco".