Juan Carlos Asensio abre las charlas del Yacente

El profesor Juan Carlos Asensio Palacios abre hoy 19 de noviembre las charlas divulgativas impulsadas por la Penitente Hermandad de Jesús Yacente.

En el Seminario, a partir de las 20.30 horas, el experto ofrecerá la charla titulada "Liturgia y música a través de la Historia". Asensio, especializado en música medieval, atesora una larga trayectoria profesional. En la actualidad es profesor ordinario del Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Música de Cataluña, del Master of Advanced Studies in Canto Gregoriano en la Universidad de Lugano en Suiza así como del Máster en Patrimonio Musical Litúrgico de la Universitat de Barcelona y del Ateneu Universitari Sant Pacià. También dirige la Schola Antiqua. n