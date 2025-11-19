Juan Carlos Asensio abre las charlas del Yacente
N. S.
El profesor Juan Carlos Asensio Palacios abre hoy 19 de noviembre las charlas divulgativas impulsadas por la Penitente Hermandad de Jesús Yacente.
En el Seminario, a partir de las 20.30 horas, el experto ofrecerá la charla titulada "Liturgia y música a través de la Historia". Asensio, especializado en música medieval, atesora una larga trayectoria profesional. En la actualidad es profesor ordinario del Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Música de Cataluña, del Master of Advanced Studies in Canto Gregoriano en la Universidad de Lugano en Suiza así como del Máster en Patrimonio Musical Litúrgico de la Universitat de Barcelona y del Ateneu Universitari Sant Pacià. También dirige la Schola Antiqua. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora
- Un año de cárcel por abuso sexual a una camarera menor en Zamora: 'Esto es solo un calentamiento
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación