¿Cuánto gastan los ayuntamientos de Zamora para combatir la violencia de género?

Los ayuntamientos de Zamora han recibido 2,8 millones de euros desde 2018 para establecer medidas destinadas a programas para paliar la violencia contra las mujeres, adherirse al sistema VioGén del Ministerio de Igualdad, en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017, como la renovación del convenio esta mañana con los consistorios de Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria con la Secretaría de Estado de Seguridad para favorecer la colaboración de las policías locales con la Guardia Civil y la Policía Nacional con objeto de proteger a las mujeres víctimas de maltrato por parte de sus exparejas, ha explicado el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García.

El responsable institucional ha manifestado que la renovación de este compromiso implica que "las víctimas de violencia de género tienen una protección mayor y más cercana, que la respuesta policial es inmediata, que la cobertura territorial se amplía y se crea una red más sólida de protección", al tiempo que se aumenta el nivel de coordinación interinstitucional y entre los cuerpos y fuerzas de seguridad para proteger a estas mujeres en riesgo frente a sus exparejas.

301 zamoranas pendientes de sentencia

Un total de 301 zamoranas se han sometido a la valoración a través del sistema VioGén que determinar el nivel de riesgo para sus vidas, de las que un 57% fueron atendidas por la Guardia Civil, 172 mujeres; el 33%, por la Policía Nacional, mientras que el 10% restantes, por las policías locales de Zamora, Benavente, Toro y Puebla, ha precisado Ángel Blanco García.

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido 319.000 euros aproximadamente desde 2018 para financiar este servicio; 105.000 euros, el de Benavente; 80.000 euros, el de Toro; y el resto, el de Puebla de Sanabria, lo que permitido avanzar en la lucha contra este grave problema social.

Guarido apuesta por llevar educación y valores a las aulas

El alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido Viñuela, ha querido reseñar que la violencia de género es más que cifras económicas para subrayar la importancia de creer en la realidad de este problema como Ayuntamiento y como personas, "hay que luchar todos los días por erradicarlo socialmente, con una respuesta policial, de lo que trata este protocolo que hemos firmado para que cada policía sepa qué tiene que hacer en cada caso" denunciado, dar una respuesta concreta a cada víctima, pero abogó porque se lleven a cabo actuaciones en el plano educativo, "tiene que estar en las escuelas, en los institutos y en la universidad".

Guarido Viñuela ha aludido a la necesidad de llegar a las aulas para inculcar "valores que nos ayuden a combatir desde las propias familias una realidad que estamos viviendo, por desgracia", ha dicho para lamentar que no se haya avanzado lo necesario para poner fin a la violencia de género, para "dar una respuesta social mucho más efectiva, pero continúa y, en algunos casos, se está reforzando, por eso respuesta policial, sí, pero en educación también" para lo que ha manifestado que "desde el Ayuntamiento de Zamora pondremos todos los medios que podamos para esta causa" como demuestra el Congreso sobre Violencia de Género que organiza la Concejalía de Igualdad.

Asensio Boyano, educación temprana

A ese compromiso en la lucha contra la Violencia de Género se sumó la alcaldesa del PP en Benavente, Beatriz Asensio Boyano, cuyo Ayuntamiento está involucrado totalmente con la coordinación su Policía Municipal, quien quiso lanzar un mensaje tranquilizador a las víctimas porque "los protocolos existen y funcionan bien, las mujeres tienen esa sensación de protección en nuestro municipio".

Asensio Boyano ha apuntado que desde la institución que dirige se trabaja para visibilizar este problema, "son casos que vivimos día a día, por desgracia", y que su Consistorio trata de "que se conozca esta realidad desde etapas más tempranas, en la edad escolar, cuando se pueden ver más resultados, para erradicarla". La alcaldesa ha destacado la importancia de que exista una Unidad de Violencia de Género en la Subdelegación para atender directamente a las mujeres víctimas de violencia machista.

Medina Calero, concienciar con el tejido social

La alcaldesa de Toro, la socialista Ángeles Medina Calero, ha agradecido a los Cuerpos de Seguridad el trato dispensado a las víctimas y ha resaltado la importancia del convenio VioGén porque ha permitido crear una concejalía de Igualdad en su Consistorio, ha llamado a la concienciación social, "tenemos que seguir tratando de concienciar de que es real y no un invento" porque los datos siguen siendo excesivos y ha reivindicado la denominación de "violencia de género" para este problema estructural de la sociedad que afecta solo a la mujer por el mero hecho de nacer mujer.

La Concejalía de Igualdad de Benavente ha anunciado el destino de esos fondos del Pacto de Estado para que el trabajo concienciador con actos no solo en colegios, sino al tejido social, asociaciones y otras organizaciones que permiten combatir esa violencia machista en el entorno de las mujeres, a través del equipo Violeta de Benavente, para terminar reivindicando "que se nos defienda y llamemos a las cosas por su nombre y no ocultar estos casos".