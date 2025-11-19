Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora

La de este miércoles ha sido una tarde de reconocimiento a mujeres valientes y líderes de la provincia, que son referencia e inspiración para otras. La entrega de los premios eWoman, el "evento de mujer por excelencia", ha servido para visibilizar la labor de siete zamoranas que constituyen un ejemplo al haber tenido "el valor de arriesgarse, y les ha ido muy bien", según resaltó la directora general de Prensa Ibérica, Ángeles Rivero, al inicio del acto.

Los premios que promueve el diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y alcanzan su octava edición, se han dado a conocer en una gala en la que, en nombre del jurado, la diputada provincial de Igualdad, Amaranta Ratón, reconoció la dificultad de elección porque todas las candidatas eran "referente de lucha, esfuerzo e inspiración".

Con el 25N a la vista, recordó que la lucha contra la violencia empieza "por la evidencia de que existe" y porque el hombre sepa ponerse también "en el lugar de las mujeres y mirar el mundo con sus ojos". También con un discurso reivindicativo, la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, invitó a desterrar el modelo de la desigualdad en el que se educó su madre, porque conduce a la violencia de género, y desempolvó del diccionario una bonita palabra: la sororidad, como relación de solidaridad entre mujeres en la lucha por su empoderamiento.

Tras esas primeras reflexiones, llegó el momento de conocer los ejemplos de dos mujeres zamoranas inspiradoras que contaron su propia experiencia: la técnico de mantenimiento de centrales hidroeléctricas de Iberdrola en la comarca de Benavente Inés Velasco y la técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos. Tras ello, y antes de que se comunicara la esperada decisión del jurado, la gala contó con una dinámica de coaching a cargo del equipo Cambyo, que ayudó a aprender de los errores, más que de los éxitos.

Premiadas

La primera de las categorías de los premios eWoman 2025 en desvelarse fue la de Igualdad, galardón que recayó en la inspectora jefe de la Comisaría Provincial de Zamora de la Policía Nacional Nuria Roncero, una referencia en el ámbito de la seguridad pública y el liderazgo femenino. Tras ella, se distinguió con el eWoman a la Trayectoria profesional –entregado por Aquona– a la empresaria de calzados Oso D’or Alfonsa Martín, fundadora hace medio siglo de un negocio emblemático de Zamora en el que sigue ayudando y que ha crecido hasta constituir un grupo con más de 20 tiendas y generar más de 200 empleos en distintos lugares de España.

El premio al Mérito deportivo fue para Ana Bailón, una zamorana que ha alcanzado en las antípodas su mayor logro, al proclamarse en Australia campeona del mundo en rescate con tabla del Mundial por Naciones Junior de Salvamento y Socorrismo. La distinción de Mujer Rural recayó en la fundadora de Agroberry Nuria Álvarez, que ha convertido su empresa de Almendra del Pan en un referente nacional en innovación agraria.

Ganadoras, patrocinadores y organizadores, en la entrega de los Premios eWoman 2025 / José Luis Fernández

El eWoman Mujer y Tecnología se concedió a la oceanógrafa, ambientóloga y divulgadora científica Ana Payo, cuya participación, entre otros proyectos, en una expedición a la Antártida, la posiciona como un referente en el liderazgo femenino en la ciencia y la defensa del Medio Ambiente.

Por su parte, el premio Talento joven distinguió a la emprendedora hostelera que está al frente de la pastelería-cafetería La Golosa, Sara de la Granja, que recogió el galardón de manos de la directora de Calidad de Cobadu Paula Manteca. Por último, el presidente de Gaza, Heliodoro Rodríguez, entregó la distinción de la categoría Sin Barreras a la psicóloga Elisa Encinas, por su compromiso con la inclusión social y la salud mental evidenciado en proyectos como el del coro inclusivo "Música Sin Barreras".

La gala de los premios eWoman llenó el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León y contó con la presencia de las candidatas, sus familiares y amigos y representantes de la decena de patrocinadores del evento, entre ellos Lácteas Cobreros o Coca-Cola. El acto se desarrolló con la colaboración tanto del Consultivo como de la marca Exquisiteza, en una cita que se ha consolidado como faro que ilumina el liderazgo femenino y muestra su valor en la sociedad zamorana. n