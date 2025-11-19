El VII Congreso Silver Economy de Zamora incorpora un "Espacio salud" para realizar diagnósticos precoces

La séptima edición del Congreso Internacional Silver Economy de Zamora se inaugurará el jueves 27 de noviembre con importantes novedades. Certamen que crece en asistentes y reconocimiento, así como en la participación para optar a los premios al concurso financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha dado a conocer hoy todos los detalles de este simposio que reunirá en el Teatro Ramos Carrión a reconocidos expertos a nivel nacional e internacional en el mundo de la ciencia, de la medicina, de los cuidados, del emprendimiento y de las políticas activas que pondrán en común los avances respecto al envejecimiento, así como distintos aspectos relativos a la llamada economía plateada.

"La Silver Economy tiene un potencial muy importante como nicho de negocio y como nicho de comercio, sobre todo en provincias donde cada vez hay una población más envejecida, donde la esperanza de vida cada vez es mayor y donde esas personas que se jubilan tienen unas rentas mejores que tenían hace bastantes años", ha pronunciado Faúndez.

Características que llevan a la necesidad de transformar el envejecimiento de la población en una oportunidad para generar empleo y riqueza.

Aumento de participación

Zamora se convertirá del 27 al 29 de noviembre en el epicentro del conocimiento y la investigación en torno a la silver economy. Congreso que crece en asistencia, pasando de 2.045 a 2.200 inscritos, sin que aún se haya cerrado el pazo.

Congreso internacional en el que se contará con representación de Portugal, Italia, Francia, Bélgica, México, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Emiratos Árabes.

Presentación del VII Congreso Internacional Silver Economy. / José Luis Fernández / LZA

La cita girará en torno a cinco mesas de trabajo y tres ejes principales: la salud y la patología, la protección jurídica y la economía social. Temas que cuyas conclusiones se darán a conocer en una mesa de comunicación final.

Más espacios en el congreso

El VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora incluye como novedad un nuevo espacio dedicado a la salud. En concreto, estará ubicado en la Plaza Mayor donde un gran camión en el que se realizarán pruebas de diagnóstico precoz a las personas mayores centradas en los problemas respiratorios y los trastornos del sueño.

Asimismo, se incorpora una exposición de cuadros destinados a personas con baja visión y en el apartado de la feria, que se mantiene en los anexos del Teatro Ramos Carrión, las empresas participantes podrán hacer entrevistas laborales a candidatos interesados en incorporarse al mercado.

"Esas empresas, que son de Zamora y de toda España, van a poder recibir currículums y van a tener un área habilitada para hacer entrevistas a aquellos estudiantes que participan o personas que quieran tener una orientación en un mercado muy importante", ha detallado el dirigente de la institución provincia.

Premios

El interés creciente por la Silver Economy y la relevancia del congreso que se celebra en Zamora se demuestra en el aumento de participación en la convocatoria de premios, financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora. De este modo, se ha pasado de 334 pósteres a 565 presentados este año por los congresistas.

Las comunicaciones también han aumentado de 38 a 52, al igual que los ejemplos de buenas prácticas, referidas a experiencias en hospitales que se ponen en valor, que alcanzan las 12 frente a las 9 de la anterior edición. La Mejor Comunicación del Congreso está dotada con un premio de 5.000 euros; el Mejor Trabajo de Buenas Prácticas, con 2.000 euros; y los dos mejores póster con 1.000 euros cada uno.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha recordado que la entidad ha estado desde el nacimiento del congreso prestando su apoyo a esta iniciativa de la que ha valorado su crecimiento. "Tenemos que mirar en grande, somos una provincia pequeña, pero creo que tenemos que empezar a mirar las oportunidades que tenemos en grande y esta es una iniciativa que no cabe ninguna duda que una provincia envejecida como la nuestra es absolutamente fundamental", ha declarado durante la presentación.

García ha alabado el recorrido del simposio "como consecuencia de las necesidades que tenemos y de las oportunidades que realmente genera desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social", ha añadido.

Congreso para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y "una oportunidad económica para desarrollar iniciativas y negocios para que la economía evolucione y la provincia prospere", ha concluido.