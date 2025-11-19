Entrevistas exprés, la fórmula de éxito de la hostelería para contratar a un centenar de zamoranos

El programa se denomina 'Conexión hostelería' y acaba de llegar a Zamora con un centenar de puestos de trabajo bajo el brazo.

Básicamente, se trata de organizar jornadas de contrataciones masivas en las que se pone en contacto a los demandantes de empleo y las empresas del sector hostelero que están buscando trabajadores.

La iniciativa se ha testado con éxito en Salamanca, Valladolid, Palencia, Segovia y Burgos y este miércoles ha llegado también a Zamora. Se ha desarrollado en el centro de formación del Ecyl de la carretera de la Hiniesta, donde se han convocado a un millar de demandantes de empleo y 21 empresas zamoranas del sector que ofertaban un total de 97 puestos de trabajo que necesitaban cubrir.

La consejera y el delegado de la Junta visitan uno de los puestos de demandantes de empleo hostelero. / Víctor Garrido

De esos "cara a cara" entre los hosteleros y los candidatos a ocupar los puestos de trabajo han salido al momento algunos parados con un contrato laboral firmado en las manos. De hecho, en este tipo de jornadas, por la experiencia de otras provincias, tienen un porcentaje de contrataciones de entre el 90 y el 95% de los puestos ofertados.

Las entrevistas exprés constituyen una nueva fórmula de contratación que se ha comenzado a impulsar en Castilla y León para conseguir trabajadores para un sector como el hostelero que en ocasiones tiene dificultades para cubrir todas las ofertas laborales. Su éxito hace que se quiera trasladar ahora ese modelo de contratación a otros sectores como los del transporte y la construcción, según ha apuntado este miércoles la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, que ha asistido a la jornada de 'Conexión hostelera' de la capital zamorana.

De camareros a pinches de cocina

En Zamora, las contrataciones han sido para diferentes puestos, desde camareros a bármanes, camareras de piso, cocineros o pinches de cocina. Lo exitoso de la iniciativa se traduce tanto en ese porcentaje de contrataciones como en el hecho de que las empresas también dispongan a partir de esta jornada de una bolsa de empleo para futuras contrataciones si tienen nuevas demandas, según ha detallado Leticia García.

La consejera autonómica zamorana ha indicado que las jornadas de este tipo celebradas evidencian que es "una intermediación inmediata, masiva" y que da resultado porque ha tenido "un éxito contrastado".

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández, ha abogado por cambiar la imagen que se tiene de la hostelería en cuanto a contratación y hacer ver que es "un trabajo de futuro" y no un sector "de paso".

Al respecto, ha pedido que no se ponga "en el ojo del huracán" a toda la hostelería, que es un sector muy amplio, porque haya algún empresario que lo haga mal, porque, en general, en la comunidad, la hostelería lo está "haciendo bien" en cuanto a condiciones laborales o pago de horas extras.