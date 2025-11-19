Ensemble Semura divulgará villancicos de la Catedral de Zamora

El Ensemble Semura Sonora dará la bienvenida a la Navidad con dos conciertos dedicados a su programa de villancicos titulado "Hermoso Cupido", los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre en distintos puntos de la provincia de Zamora.

Repertorio

Para la ocasión, la joven formación ha diseñado un programa centrándose en una selección de villancicos compuestos por maestros de capilla de la Catedral de Zamora y de otras catedrales españolas de los siglos XVII y XVIII.

Francisco Zubieta, Alonso de Torices, o los ya conocidos por los asiduos a los conciertos de la formación, tales como Juan García de Salazar, Alonso Tomé Cobaleda y Antonio de la Cruz Brocarte, serán algunos de los compositores que podrán escucharse en estas fechas.

Coro participativo

Además, en estos conciertos debutará el coro participativo de la agrupación fruto del trabajo desarrollado durante los últimos meses por todas las personas que han querido formar parte de esta iniciativa, participando activamente en la recuperación de este patrimonio musical zamorano, explican.

Tras varios años dedicados a investigar, recuperar y dar vida al extraordinario patrimonio musical de la catedral de Zamora, Lucien Julien-Laferrière y Clara Espinosa Encinas, fundadores del Ensemble Semura Sonora, conscientes de la importancia que supone redescubrir este legado, han decidido dar un paso más invitando a todas las personas interesadas en formar parte activa en él.

Con este propósito, el pasado mes de septiembre abrieron por primera vez la convocatoria para integrar el Coro Participativo del Ensemble Semura Sonora, una iniciativa con la que buscan acercar esta música al público y permitir que quienes lo deseen contribuyan directamente a su recuperación.