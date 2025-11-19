Drogado, en un coche robado, a gran velocidad y con 30 gramos de 'speed': el combo perfecto de un detenido en Zamora

Son muchas las series o largometrajes en las que un presunto delincuente se salta el 'alto' de los agentes y huye despavorido tratando de no ser detenido. En las últimas horas, sin embargo, no ha sido necesario ir al cine o encender la televisión para ver este tipo de escenas en Zamora, pues este martes se produjo una huida de película que terminó con una persona arrestada por la Policía Nacional. Después de este suceso, el detenido se enfrenta a varios cargos por diversos delitos motivados tanto por el intento de fuga como por las razones que le hicieron huir, incluido el robo de dicho vehículo.

Según han explicado fuentes de la Policía Nacional, los hechos se produjeron alrededor de las 20:00 horas de este martes, cuando varios de sus agentes trataron de dar el 'alto' a un conductor que circulaba en un vehículo robado que ya estaba registrado en la base de datos policial. Haciendo caso omiso a las indicaciones de la autoridad, el presunto delincuente inició su huida desde el Puente de los Poetas, tomando la N-122 y algunos caminos rurales aledaños hasta dejar el vehículo abandonado junto a la Fuente de Guimaré una vez interceptado por una de las patrullas. Aún sin ganas de ser apresado, el varón salió desde ese punto a la carrera, para ser finalmente detenido pocos minutos después en un zarzal próximo a la carretera.

Al tratarse de unos hechos ocurridos dentro del casco urbano de Zamora -al menos, hasta la parte final de su huida-, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Policía Municipal capitalina para la realización de las pruebas de detección de drogas. Unos 'test' que resultaron positivos en tres sustancias diferentes y que dieron pie a un registro tanto de las pertenencias del detenido como del propio coche robado. En dicha intervención, los agentes encontraron una bolsa con más de 30 gramos de 'speed', una droga estimulante del sistema nervioso central similar a la cocaína, aunque con un precio inferior y unos efectos secundarios más severos.

Vehículo robado

La Policía Nacional, una vez realizados todos los trámites posteriores a la detención, confirmó que el coche había sido sustraído el pasado 6 de noviembre del interior de un garaje al que se había accedido violentando su entrada. En cuanto a la persona detenida, "un varón mayor de edad", ha sido puesto a disposición judicial por un delito contra la salud pública, así como el robo del vehículo y la posterior huida por las inmediaciones de la capital. Para más señas, se trata de un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que contaba con antecedentes previos a esta detención.